Сенсация в Бундестаге: Мерца не избрали канцлером в первом туре голосования

Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц потерпел неожиданное фиаско, когда ему не удалось получить поддержку парламентского большинства в первом туре выборов канцлера.
Кандидат на пост канцлера от ХДС/ХСС, победившей на всеобщих выборах, как ожидалось, должен был получить не менее 316 из 630 голосов на сегодняшнем голосовании в Бундестаге. Однако в первом туре голосования Мерц немного не дотянул - кандидат на пост канцлера получил поддержку 307 депутатов.
Впереди еще два тура голосования, за которыми последует тур, требующий лишь простого большинства.
По данным немецких СМИ, после встречи фракций ХДС/ХСС и СДПГ было принято решение не проводить сегодня второй тур голосования. Второй тур голосования, скорее всего, состоится в пятницу, сообщает Die Zeit. По данным Süddeutsche Zeitung, второй тур голосования планируется провести уже завтра.
Выборы канцлера считались формальностью, поскольку ХДС/ХСС Мерца и социал-демократы имеют в общей сложности 328 мест. Это первый случай в истории Германии, когда кандидат на пост канцлера не был избран канцлером в первом туре голосования.
В первом туре голосования трое законодателей воздержались, один бюллетень был признан недействительным, а девять членов парламента отсутствовали.
Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» призвала к проведению новых всеобщих выборов после поражения Мерца.
«Мерц должен уйти в отставку и должен быть проложен путь к честным всеобщим выборам», - заявила сопредседатель АдГ Алис Вайдель, назвав результаты голосования «хорошим днем для Германии».
Из-за тайного голосования неясно, кто решил лишить Мерца поддержки - «депутаты-мятежники» из рядов родной партии кандидата на пост канцлера или депутаты-соцдемы.
Мерц уже составил план, согласно которому он, как новый канцлер Германии, должен был завтра вылететь в Париж и Варшаву на торжества по случаю окончания в Европе боев Второй мировой войны, а в пятницу встретиться с лидерами НАТО и ЕС в Брюсселе.
Один из лидеров партии «Зеленых» Феликс Банашак предупредил в своем посте в социальных сетях, что неудача с избранием Мерца на пост канцлера является поворотным моментом, «и не очень хорошим». «Германии и Европе нужна стабильность, и как можно скорее», - добавил он.
В то же время Банашак отметил: «Нельзя винить оппозицию за то, что мы не помогли правительству получить большинство. Это работа коалиции».