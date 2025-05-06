Сенсация в Бундестаге: Мерца не избрали канцлером в первом туре голосования

Кандидат на пост канцлера от ХДС/ХСС, победившей на всеобщих выборах, как ожидалось, должен был получить не менее 316 из 630 голосов на сегодняшнем голосовании в Бундестаге. Однако в первом туре голосования Мерц немного не дотянул - кандидат на пост канцлера получил поддержку 307 депутатов.

Впереди еще два тура голосования, за которыми последует тур, требующий лишь простого большинства.

По данным немецких СМИ, после встречи фракций ХДС/ХСС и СДПГ было принято решение не проводить сегодня второй тур голосования. Второй тур голосования, скорее всего, состоится в пятницу, сообщает Die Zeit. По данным Süddeutsche Zeitung, второй тур голосования планируется провести уже завтра.

Выборы канцлера считались формальностью, поскольку ХДС/ХСС Мерца и социал-демократы имеют в общей сложности 328 мест. Это первый случай в истории Германии, когда кандидат на пост канцлера не был избран канцлером в первом туре голосования.

В первом туре голосования трое законодателей воздержались, один бюллетень был признан недействительным, а девять членов парламента отсутствовали.

Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» призвала к проведению новых всеобщих выборов после поражения Мерца.

«Мерц должен уйти в отставку и должен быть проложен путь к честным всеобщим выборам», - заявила сопредседатель АдГ Алис Вайдель, назвав результаты голосования «хорошим днем ​​для Германии».