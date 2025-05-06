МВД поддерживает повторное внесение в Рийгикогу поправок в Закон о церквях, аргументация президента будет учтена

МВД подчеркивает, что главная цель поправки к закону, которая заключается в исключении враждебной деятельности по влиянию и использования действующих в Эстонии религиозных организаций для разжигания ненависти или насилия, никуда не делась.

По словам министра внутренних дел Игоря Таро, МВД проанализировало причины неутверждения президентом этого закона и выступает за открытие текста документа для внесения изменений.

«Президент никоим образом не оспаривал цель закона. Мы согласны с президентом в том, что можно создать дополнительные меры по защите государственной безопасности в отношении свободы вероисповедания и объединений», - сказал Таро.

По его словам, учитывая предложения главы государства, МВД продолжит работать вместе с комиссией Рийгикогу и заинтересованными сторонами в этой области над поправками к закону.

Хотя принятый Рийгикогу 9 апреля закон по мнению Министерства внутренних дел соответствует конституции, Таро заявил, что, исходя из аргументации президента, планируется обратить внимание на использование термина «руководство» и внести в него правовую ясность.

Планируется также дополнить пояснительную записку обоснованиями конституционности и пропорциональности предлагаемых изменений в закон. Более конкретные изменения будут определены в ходе обсуждений.

«Свобода вероисповедания и объединений идут рука об руку с безопасностью и конституционным порядком. Ожидания общества и позиция большинства в парламенте были ясны: религиозные объединения, действующие в Эстонии, не могут иметь никаких трансграничных связей, не подпадающих под действие эстонского законодательства, с государством-агрессором или организацией, которая его поддерживает», - указал Таро.