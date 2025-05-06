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В питьевой воде Тартумаа нашли фекальное загрязнение

Перевод: Каролина Вертяева
Вода из под крана. Фото иллюстративное.
Вода из под крана. Фото иллюстративное. Фото: Eve Naaber / Postimees

В минувшие выходные Департамент здоровья взял пробы питьевой воды в пяти точках в районах Юленурме, Тырванди и Сойнасте. В четырех местах обнаружили небольшие количества кишечной палочки и похожих бактерий, а в двух - следы энтерококков.

Отклонения от нормы были зафиксированы в пробах из одного многоквартирного дома, частного дома и учебного заведения. Полученные результаты свидетельствуют о нестабильном качестве воды - наличие указанных бактерий может указывать на возможное фекальное загрязнение.

Эпидемиологическое расследование началось 22 апреля, когда поступили первые сообщения о заболеваниях. По состоянию на сегодня Департамент здоровья пообщался с 151 заболевшим. Со 2-й волной заражений, начавшейся 1 мая, ведомство контактировало уже с 77 заболевшими. Количество новых случаев снижается.

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