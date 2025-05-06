В питьевой воде Тартумаа нашли фекальное загрязнение

В минувшие выходные Департамент здоровья взял пробы питьевой воды в пяти точках в районах Юленурме, Тырванди и Сойнасте. В четырех местах обнаружили небольшие количества кишечной палочки и похожих бактерий, а в двух - следы энтерококков.