POSTIMEES В УКРАИНЕ Эвакуировать раненых в условиях «войны дронов» стало намного труднее

«Миф», 30-летний специалист с высшим медицинским образованием, отмечает, что из-за дронов эвакуация раненых в течение так называемого золотого часа становится все труднее: «На этот случай у нас разработаны собственные алгоритмы, чтобы максимально увеличить шансы раненого выжить, если эвакуировать его за один час не удается».

Обучение проведению переливания крови

Кажется невероятным, но бойцы «Азова» используют телемедицину для помощи раненым на фронте - у них есть для этого необходимое оборудование. Также они могут проводить переливание крови прямо на позициях. Донорскую кровь и нужные приборы доставляют с помощью дронов. Все больше солдат «Азова» учатся делать переливание крови и удалять кровь из легких в полевых условиях.

По словам «Мифа», солдаты сами могут подключить нужное оборудование и при необходимости сделать переливание крови - это помогает поддержать жизнь раненого, пока его не смогут эвакуировать.

ВИДЕО

В ролике, снятом бойцами бригады «Азов», показано, как с помощью дрона на передовые позиции сбрасывают пакеты с плазмой и медицинские принадлежности. Это нужно для того, чтобы спасти жизнь солдату, который во время боя получил тяжелое ранение в шею.

В конце видео показано, как того же раненого с трудом пытаются эвакуировать в безопасное место. Эвакуационный броневик подвергся атаке с применением дронов и артиллерийского огня.