POSTIMEES В УКРАИНЕ Эвакуировать раненых в условиях «войны дронов» стало намного труднее

В Украине раненых неделями не могут вывезти с линии фронта, потому что приходить им на помощь стало слишком опасно. Все более ожесточенная так называемая война дронов серьезно осложняет работу медиков на передовой.
В этой войне уже можно забыть о так называемом золотом часе, когда раненому солдату можно спасти жизнь при быстрой эвакуации с поля боя. Такое тяжелое положение на фронте продолжается не первый день.
«Если нам удается эвакуировать раненого в течение 24 часов - это большой успех, - говорит 29-летний Игорь, заместитель командира медицинской роты 79-й десантно-штурмовой бригады Украины. - Но бывает, что на это уходит и два-три дня. Неделя - тоже не редкость, хотя и случается не так уж часто».
При оказании первой помощи Вооруженные силы Украины (ВСУ) следуют протоколам - то есть методическим рекомендациям - НАТО. Однако, как отмечает Андрей - начальник медицинского подразделения одного из батальонов 117-й механизированной бригады с позывным «Вирус», - в связи с все более широким распространением дронов многие положения этих протоколов утратили актуальность и требуют пересмотра.
«Если бы мы сейчас действовали по стандартам НАТО, то команду медиков могли бы подбить еще до того, как она доберется до раненого», - рассказал Андрей, который сам недавно получил ранение во время одной из таких операций по спасению.
В обычных условиях жгут для остановки кровотечения нельзя держать на конечности больше двух часов. Однако Игорю известно о случае, когда раненый украинский солдат пролежал с жгутом на руке в подвале дома целых 27 дней, пока его не смогли вывезти с линии фронта. В итоге руку пришлось ампутировать.
47-летний фельдшер 79-й бригады Александр может долго рассказывать о раненых солдатах, которых не удалось эвакуировать из-за постоянной угрозы беспилотников: «Однажды к нам привезли солдата, который оказался в окружении на своей позиции и провел там две недели, прежде чем наши смогли до него добраться. У него была рана на ноге, которая сильно загноилась, и началась гангрена».
«Что тут говорить об эвакуации, если иногда им невозможно даже воду передать»
Фельдшер 79-й бригады Александр
«Раненые могут находиться со жгутом неделю или даже дольше. Конечно, после этого они теряют руку или ногу, но по крайней мере остаются живы, - добавляет он. - Что тут говорить об эвакуации, если иногда им невозможно даже воду передать. На позиции у них на двоих или троих бывает всего одна бутылка воды в день. Им приходится пить свою кровь и свою мочу. У них нет другого выхода».
Пункт стабилизации - это первое место, куда эвакуируют раненых солдат с линии фронта. Там их состояние стабилизируют для дальнейшей транспортировки в больницу. Раньше пункты стабилизации располагались довольно близко к линии фронта, но сейчас из-за постоянной угрозы со стороны дронов их переместили дальше. Например, пункт стабилизации 79-й бригады, который Postimees посетил в апреле, находился примерно в десяти километрах от «нуля» (граница мест, где ведутся боевые действия - прим. пер.).
Применение беспилотников полностью изменило обстановку на передовой. И российские, и украинские войска способны различить даже самые незначительные перемещения противника, после чего цель атакуется практически мгновенно. В радиусе пяти-десяти километров по обе стороны от линии фронта образовалась так называемая серая зона, где любое передвижение может стоить жизни.
«В результате получилась линия фронта, где все держится на укрепленных бункерах, а солдаты зарылись в окопах. Любая ротация личного состава и медицинская эвакуация стали опасными», - написал бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный в одной из недавно опубликованных им статей.
В начале войны эвакуировать раненых было проще
В первые два года полномасштабной войны эвакуировать раненых было гораздо проще, чем сегодня. Команды по эвакуации на джипах могли подъезжать почти вплотную к линии фронта, где раненого быстро помещали в машину и сразу увозили его. Для военных медиков тогда главной опасностью был артиллерийский или минометный обстрел.
«Сейчас каждая эвакуация похожа на планирование целой операции, чтобы не потерять людей и технику, - описывает начальник медицинского подразделения 6-го батальона 12-й бригады «Азов» Национальной гвардии Украины (НГУ) с позывным «Миф». - Противник видит машину уже за пять-десять километров, и ты сразу становишься мишенью».
Игорь рассказывает, что раньше, до появления большого количества дронов на поле боя (а это произошло в конце 2023 - начале 2024 года - прим. Я.П.), их эвакуационные машины ждали раненых примерно в полукилометре от линии фронта. Сейчас же эти машины приходится ставить уже в пяти километрах от передовой.
«В 2022 году под Лиманом мы вообще стояли на одной точке, которая находилась всего в 30-40 метрах позади наших позиций на холме», - приводит он пример, который сейчас с трудом укладывается в голове, если не знать, что речь идет все о той же войне. Вот настолько сильно изменились условия работы медиков.
Батальоны 12-ой бригады «Азов» сейчас сражаются в Донецкой области, где боевые действия идут на открытой местности. Большинство боев происходит в небольших городах и селах, которые разделены между собой большими открытыми полями и узкими лесополосами. В таких условиях раненых зачастую приходится нести на носилках несколько километров. Это крайне опасно, поскольку укрытий практически нет.
«Если эвакуировать трехсотых на носилках, то путь в пять километров может занять несколько часов», - объясняет начальник медицинского подразделения с позывным «Миф». В военной лексике «трехсотый» означает раненого, а «двухсотый» - погибшего.
Зимой один из батальонов 79-й бригады едва не попал в окружение под Курахово. Проход, через который можно было выбраться из «котла» (территория с имеющимися на ней войсковыми соединениями, линия фронта вокруг которой замкнута противником - прим. пер.), был всего несколько километров шириной. Единственным способом эвакуировать раненых было нести их на носилках восемь километров по узким лесным полосам и зарослям камыша вдоль реки, где дронам было труднее обнаружить людей.
«На эвакуацию оттуда могло уйти два-три дня, - рассказывает Игорь. - Пройдешь 200 метров - слышишь, летают дроны, приходится прятаться вместе с ранеными, и так можно ждать несколько часов. У нас тоже были свои дроны - благодаря им мы получали информацию о том, когда можно было идти дальше. Но как только появлялись (российские дроны - прим. Я.П.), все повторялось заново».
Специальным подразделениям проще вывозить раненых, потому что у них есть бронемашины. У обычных украинских бригад такой техники нет - часто есть только полноприводный пикап, который не всегда может подъехать и не защищает от обстрелов. Поэтому забрать раненых удается далеко не из всех мест.
Кроме особенностей местности, теперь при эвакуации раненых учитывают и погоду. Чем гуще туман, тем лучше, потому что так вражеские дроны не видят тебя. Но с другой стороны, туман также означает, что с высокой долей вероятности противник будет атаковать. Сильный ветер, дождь и холод - все это мешает дронам летать, и поэтому играет на руку военным врачам при эвакуации. Одним словом, чем хуже погода, тем лучше. «Если заниматься эвакуацией в хорошую погоду, то никто уже не вернется», - говорит Игорь.
«Если заниматься эвакуацией в хорошую погоду, то никто уже не вернется»
Заместитель командира медицинской роты 79-й бригады Игорь
Если погодные условия не помогают, эвакуацию раненых, смену бойцов на позициях и доставку снаряжения стараются проводить в сумерки - вечером или рано утром, когда видимость у дронов ограничена. Продолжительность сумерек зависит от времени года: зимой на востоке Украины это примерно час, весной - около 30 минут, а летом - еще меньше.
«При эвакуации нужно учитывать и то, насколько хорошо оснащены и насколько опытны российские подразделения, сражающиеся против нас, - объясняет начальник медицинского подразделения с позывным «Миф». - Например, дроновые подразделения ГРУ (Главное управление Генерального штаба ВС РФ - прим. пер.) в несколько раз опаснее обычных частей российской армии».
«Миф», 30-летний специалист с высшим медицинским образованием, отмечает, что из-за дронов эвакуация раненых в течение так называемого золотого часа становится все труднее: «На этот случай у нас разработаны собственные алгоритмы, чтобы максимально увеличить шансы раненого выжить, если эвакуировать его за один час не удается».
Обучение проведению переливания крови
Кажется невероятным, но бойцы «Азова» используют телемедицину для помощи раненым на фронте - у них есть для этого необходимое оборудование. Также они могут проводить переливание крови прямо на позициях. Донорскую кровь и нужные приборы доставляют с помощью дронов. Все больше солдат «Азова» учатся делать переливание крови и удалять кровь из легких в полевых условиях.
По словам «Мифа», солдаты сами могут подключить нужное оборудование и при необходимости сделать переливание крови - это помогает поддержать жизнь раненого, пока его не смогут эвакуировать.
ВИДЕО
В ролике, снятом бойцами бригады «Азов», показано, как с помощью дрона на передовые позиции сбрасывают пакеты с плазмой и медицинские принадлежности. Это нужно для того, чтобы спасти жизнь солдату, который во время боя получил тяжелое ранение в шею.
В конце видео показано, как того же раненого с трудом пытаются эвакуировать в безопасное место. Эвакуационный броневик подвергся атаке с применением дронов и артиллерийского огня.
Начальник медицинского подразделения считает, что затрудненная из-за так называемой войны дронов эвакуация не привела к росту смертности среди раненых солдат. По его словам, потери происходят в основном из-за прямых атак дронов, а не из-за задержек с эвакуацией.
Однако Игорь придерживается противоположного мнения. «Потерь стало больше именно из-за того, что эвакуировать раненых стало труднее», - говорит он, не уточняя, насколько именно увеличились потери.
В одной из украинских бригад, воюющих в Донецкой области (Postimees не получил разрешения на проведение официального интервью - прим. Я.П.), говорят, что из-за крайне затрудненной эвакуации смертность среди раненых выросла как минимум вдвое. «Потери действительно значительно увеличились, потому что трехсотых часто не удается своевременно вывезти. Очень часто трехсотый превращается в двухсотого», - сказал медик обычного украинского пехотного подразделения.
Из-за войны дронов раненые могут ждать помощи несколько дней, поэтому всем солдатам теперь особенно важно уметь оказывать первую медицинскую помощь.
«Можешь рассчитывать только на себя»
«Я бы рекомендовал эстонским военным как можно лучше обучать солдат навыкам оказания первой помощи. Часто люди думают, что если они получат ранение на войне, медик сразу окажется рядом и поможет. На самом деле такое бывает крайне редко!», - добавляет Александр.
«А что, если ты остаешься один? - продолжает фельдшер 79-й бригады. - Или все вокруг тоже ранены. На войне часто бывает так, что в случае ранения спасти себя можешь только ты сам».
В бригаде «Азов» очень большое внимание уделяют обучению первой помощи. Каждый солдат должен буквально выучить наизусть 70-страничное руководство с инструкциями на случай разных ран и травм. «Наши бойцы все лучше умеют оказывать первую помощь», - подтверждает начальник медицинского подразделения с позывным «Миф».
Он особенно гордится тем, что бойцы «Азова» отлично научились накладывать жгуты: «В 2023 году у нас еще бывали случаи, когда из-за неправильного использования жгута приходилось ампутировать конечности. Но в прошлом году не было ни одной ампутации из-за ран - только если конечность была полностью оторвана».
Другие медики из разных подразделений тоже отметили, как важно правильно пользоваться жгутом - уметь его не только наложить, но и при необходимости ослабить или сдвинуть. «Сейчас (на курсах первой помощи - прим. Я.П.) мы уделяем этому навыку много внимания, - говорит Андрей. - Ведь если эвакуировать раненого быстро невозможно, этот навык становится жизненно важным».
Postimees также стало известно об одной воюющей в Донецкой области украинской бригаде, где одному солдату пришлось провести на позиции более двух месяцев, прежде чем его удалось оттуда эвакуировать. За это время он неоднократно получал ранения. Товарищи с помощью дрона отправляли ему средства для обработки и зашивания ран, а также инструкции, и солдат научился самостоятельно зашивать свои раны.
Военный беспилотный наземный транспорт (UGV) для эвакуации раненых в «Азове» пока не используют. Причина в том, что невозможно обеспечить устойчивую связь между дроном и его оператором. «Представьте, что вы эвакуируете раненого с помощью дрона и связь пропадает. Тогда этот раненый сразу становится идеальной мишенью для дронов, сбрасывающих бомбы», - объясняет «Миф».
Для UGV на пересеченной местности опасность представляют и глубокие воронки от снарядов: если дрон туда заедет, то уже не сможет выбраться. В городских боях из-за разрушений улицы иногда становятся непроходимыми даже для боевой техники, а уж тем более - для наземных дронов.
«Сегодня слишком рискованно эвакуировать раненых с помощью UGV», - отмечает «Миф». - «Это и на боевой дух солдат влияет: когда видишь, что к тебе отправили наземный дрон, а он тут же где-то застрял».
Бригада «Азов» сейчас использует наземные дроны для доставки на позиции еды, воды и боеприпасов.
А вот командир роты 100-й механизированной бригады Украины Сергей Глыва, которая воюет вместе с «Азовом» под Торецком, сказал Postimees, что они все же используют наземные дроны для эвакуации раненых - потому что других вариантов нет.
По словам командира, однажды дистанционно управляемая машина смогла доехать до раненого солдата, и тот самостоятельно забрался на нее. Однако, когда машина добралась обратно к своим, солдат был уже мертв - он истек кровью.
Игорь рассказывает, что у них для эвакуации был один наземный дрон. С его помощью удалось провести две успешные эвакуации, но на третий раз россияне уничтожили его FPV-дроном. «Если хорошо укрыть бойца теплоотражающим одеялом, ночью его вполне можно эвакуировать с помощью дрона», - добавляет он.
Для эвакуации раненых все чаще используют квадроциклы (ATV) - они быстрые, мобильные и маневренные. Однако если такой транспорт попадет под удар FPV-дрона, шансов на спасение очень мало.
Медики, занимающиеся эвакуацией, всегда должны быть готовы к тому, что и сами могут попасть под обстрел. В бригаде «Азов» есть правило: все медики проходят такую же пехотную подготовку, как и остальные солдаты.
Начальник медицинского подразделения 6-го батальона 12-й бригады «Азов» НГУ с позывным «Миф» рассказал о том, как медики планировали эвакуацию раненых с передовой. Это должно было занять 45 минут: 20 минут - чтобы доехать к линии фронта, пять минут - на погрузку раненых в машину и еще 20 минут - на обратную дорогу. Однако вместо этого медики оказались в самом центре сражения: «Они прибыли туда как раз в тот момент, когда россияне начали наступление. Им пришлось 11 дней сражаться с подразделением, которое там находилось, прежде чем у них появился шанс эвакуироваться. Наши военные врачи - очень хорошие бойцы».