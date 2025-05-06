Лондон обновляет план действий на случай войны

По сведениям The Daily Telegraph, план внутренней обороны определяет стратегию действий после удара по материковой части Великобритании. Он будет включать в себя сценарии, при которых Соединенное Королевство подвергается удару ракет, ядерных боеголовок или кибератакам. При этом киберугрозы будут впервые учтены в подобном документе.

В этом же документе, как ожидается, будут рассмотрены и военные стратегии для железнодорожных и автомобильных сетей, судов, почтовой системы и телефонных линий. План также предусматривает инструкции, касающиеся работы правительства в военное время, общественного вещания и убежищ для кабинета министров и королевской семьи.

Сообщается, что чиновники британского министерства обороны призвали разработать собственную версию «Железного купола» - системы, используемую Израилем для защиты от ракетных атак.

Лондон: Россия - угроза нацбезопасности

В апреле британские министры впервые официально назвали Россию угрозой национальной безопасности, напоминает The Daily Telegraph. В Лондоне опасаются, что в случае нападения Британия будет не только уступать России и ее союзникам на поле боя, но и окажется неподготовленной и плохо защищенной на собственной территории. Согласно оценке, опубликованной в январе, успешная атака «вероятно, приведет к гибели гражданского населения», причинит серьезный экономический ущерб и нарушит работу основных служб.

Высокопоставленный представитель британских ВВС выражал мнение, что если бы Великобритания столкнулась с вторжением по украинскому сценарию, то российские ракеты в первую ночь прорвали бы британскую оборону и уничтожили объекты инфраструктуры.