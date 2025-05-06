Лондон обновляет план действий на случай войны

Великобритания на фоне угроз со стороны России намерена обновить секретный план 20-летней давности, который предусматривает действия в случае нападения и объявления войны, сообщает DW со ссылкой на британскую газету The Daily Telegraph.
По сведениям The Daily Telegraph, план внутренней обороны определяет стратегию действий после удара по материковой части Великобритании. Он будет включать в себя сценарии, при которых Соединенное Королевство подвергается удару ракет, ядерных боеголовок или кибератакам. При этом киберугрозы будут впервые учтены в подобном документе.
В этом же документе, как ожидается, будут рассмотрены и военные стратегии для железнодорожных и автомобильных сетей, судов, почтовой системы и телефонных линий. План также предусматривает инструкции, касающиеся работы правительства в военное время, общественного вещания и убежищ для кабинета министров и королевской семьи.
Сообщается, что чиновники британского министерства обороны призвали разработать собственную версию «Железного купола» - системы, используемую Израилем для защиты от ракетных атак.
Лондон: Россия - угроза нацбезопасности
В апреле британские министры впервые официально назвали Россию угрозой национальной безопасности, напоминает The Daily Telegraph. В Лондоне опасаются, что в случае нападения Британия будет не только уступать России и ее союзникам на поле боя, но и окажется неподготовленной и плохо защищенной на собственной территории. Согласно оценке, опубликованной в январе, успешная атака «вероятно, приведет к гибели гражданского населения», причинит серьезный экономический ущерб и нарушит работу основных служб.
Высокопоставленный представитель британских ВВС выражал мнение, что если бы Великобритания столкнулась с вторжением по украинскому сценарию, то российские ракеты в первую ночь прорвали бы британскую оборону и уничтожили объекты инфраструктуры.
Обновленный план, как пишет The Daily Telegraph, будет составлен по образцу секретного досье времен холодной войны с инструкциями о том, как правительству реагировать на ядерную атаку. В нем также содержались планы эвакуации премьер-министра и ключевых членов кабинета. Досье также предполагало, что медиакомпания Би-би-си будет транслировать объявления о том, как укрыться от ракет, а ценные произведения искусства - вывезены из Лондона в Шотландию. Нынешний документ, как отмечает The Daily Telegraph, тоже секретный, и вряд ли будет когда-либо обнародован.