Яшин: у нас нет плана расторгать трудовой договор с логопедами, предлагающими услугу на русском

В Таллинне насчитывается примерно 20 опорных специалистов, в том числе логопедов, которые работают с русскоязычными детьми, и город не планирует расторгать с ними трудовой договор, если они соответствуют определенным критериям, сказал в передаче «Кофе+» вице-мэр Алексей Яшин.
В сюжете «АК+» прозвучало, что логопеды не соответствуют квалификации, потому что учились онлайн в российских вузах, где программа значительно отличается от эстонской, напоминает Rus.ERR.
«Для того чтобы оставить их на работе, достаточно, чтобы у них был уровень магистра, длительная логопедическая практика, и уровень владения эстонским языком на В2. В таком случае у Таллинна есть возможность оставить их на работе в наших детских садах и школах», - пояснил Яшин.
По его словам, представители города обговорят конкретные критерии и детали с администрацией столичных учебных заведений до конца мая: «Я не вижу, как мы начнем следующий учебный год без них».