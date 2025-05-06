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Яшин: у нас нет плана расторгать трудовой договор с логопедами, предлагающими услугу на русском

Вице-председатель «Ээсти 200» Алексей Яшин.
Вице-председатель «Ээсти 200» Алексей Яшин. Фото: Konstantin Sednev

В Таллинне насчитывается примерно 20 опорных специалистов, в том числе логопедов, которые работают с русскоязычными детьми, и город не планирует расторгать с ними трудовой договор, если они соответствуют определенным критериям, сказал в передаче «Кофе+» вице-мэр Алексей Яшин.

В сюжете «АК+» прозвучало, что логопеды не соответствуют квалификации, потому что учились онлайн в российских вузах, где программа значительно отличается от эстонской, напоминает Rus.ERR.

«Для того чтобы оставить их на работе, достаточно, чтобы у них был уровень магистра, длительная логопедическая практика, и уровень владения эстонским языком на В2. В таком случае у Таллинна есть возможность оставить их на работе в наших детских садах и школах», - пояснил Яшин.

По его словам, представители города обговорят конкретные критерии и детали с администрацией столичных учебных заведений до конца мая: «Я не вижу, как мы начнем следующий учебный год без них».

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