Яшин: у нас нет плана расторгать трудовой договор с логопедами, предлагающими услугу на русском

В сюжете «АК+» прозвучало, что логопеды не соответствуют квалификации, потому что учились онлайн в российских вузах, где программа значительно отличается от эстонской, напоминает Rus.ERR.

«Для того чтобы оставить их на работе, достаточно, чтобы у них был уровень магистра, длительная логопедическая практика, и уровень владения эстонским языком на В2. В таком случае у Таллинна есть возможность оставить их на работе в наших детских садах и школах», - пояснил Яшин.