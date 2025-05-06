Исследование: 10% жителей Эстонии не решаются стать родителями

«Мужчины никуда не исчезли, по крайней мере до 50 лет. Природа устроила так, что мужчин изначально больше», - отметила Маре Айнсаар. «Однако, если мы взглянем на возраст 60-65 лет, то увидим значительное количество вдов. Наша задача - обеспечить, чтобы мужчины оставались с нами и продолжали выполнять свои важные роли, чтобы у нас дольше были отцы и дедушки. Я бы посоветовала мужчинам в первую очередь заботиться о своем здоровье, работать над отношениями и поддерживать дом».

По словам Айнсаар, женщины хотят, чтобы мужчины больше участвовали в воспитании детей. «Теоретически роли отца и матери не так сильно различаются, но на практике есть несколько отличий. Вместе с тем исследования показывают, что сегодня и отцы, и матери тратят на детей гораздо больше времени, чем раньше, - отметила Айнсаар. - Кроме того, партнерство играет важную роль в становлении родителями как для женщин, так и для мужчин. Можно даже сказать, что для мужчин это особенно важно. Если рассматривать это с социологической точки зрения, то отсутствие партнера у мужчины негативно сказывается на его поведении и здоровье, в то время как для женщин такие последствия не так выражены».