Исследование: 10% жителей Эстонии не решаются стать родителями

Во вторник социолог Тартуского университета Маре Айнсаар на конференции, посвященной Дню матери, заявила, что в большинстве стран около четверти населения не становятся родителями, в то время как в Эстонии таких людей почти 10%. Поэтому нельзя утверждать, что эстонские мужчины исчезли из этого контекста.
«Мужчины никуда не исчезли, по крайней мере до 50 лет. Природа устроила так, что мужчин изначально больше», - отметила Маре Айнсаар. «Однако, если мы взглянем на возраст 60-65 лет, то увидим значительное количество вдов. Наша задача - обеспечить, чтобы мужчины оставались с нами и продолжали выполнять свои важные роли, чтобы у нас дольше были отцы и дедушки. Я бы посоветовала мужчинам в первую очередь заботиться о своем здоровье, работать над отношениями и поддерживать дом».
По словам Айнсаар, женщины хотят, чтобы мужчины больше участвовали в воспитании детей. «Теоретически роли отца и матери не так сильно различаются, но на практике есть несколько отличий. Вместе с тем исследования показывают, что сегодня и отцы, и матери тратят на детей гораздо больше времени, чем раньше, - отметила Айнсаар. - Кроме того, партнерство играет важную роль в становлении родителями как для женщин, так и для мужчин. Можно даже сказать, что для мужчин это особенно важно. Если рассматривать это с социологической точки зрения, то отсутствие партнера у мужчины негативно сказывается на его поведении и здоровье, в то время как для женщин такие последствия не так выражены».
Для мужчин основными факторами, влияющими на желание стать родителями, являются беспокойство о финансовом благополучии и ресурсах, а также проблемы, связанные с партнерством. Особую роль в этом играет негативный опыт, связанный с их собственным детством, например, неверие в то, что жизнь ребенка может быть хорошей. Однако, по словам Айнсаар, желание завести детей может измениться, если мужчина встретит хорошего партнера, который захочет иметь детей.
«Позитивный аспект в контексте экономической уверенности заключается в том, что, если бы у мужчин была уверенность в своих финансовых возможностях, они были бы гораздо более решительными в вопросе рождения ребенка», - отметила Айнсаар.
Она добавила, что в семейных отношениях необходимо больше обучения, что обеспечит лучшие возможности для успеха в современном мире. «Мы ожидаем, что для того, чтобы научиться водить машину, нужно пройти обучение и сдать экзамены, но становление родителями должно происходить как-то само собой», - пояснила она.
Айнсаар также отметила, что статистика показывает, что родительство чаще приносит удовлетворение. «Я спросила мужчин, когда они чувствуют себя настоящими отцами, и они ответили, что важно сотрудничество, и всегда нужно слушать свою женщину. Однако в целом они подтвердили, что стать родителем - это осознанное и важное решение».