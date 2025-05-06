АНДРЕС ХЕРКЕЛЬ Странная болезнь косит друзей Путина

- США отказались от однозначной поддержки России
- Многие лидеры не решаются ехать в Москву
- В Москве на параде будут представлены Китай и Северная Корея
Потеря Россией инициативы в украинской войне привела, помимо прочего, к тому, что число государственных деятелей, отправляющихся в Москву 9 мая, сократилось, отмечает редактор Андрес Херкель.
Прошлая неделя после долгого перерыва принесла хорошие новости c дипломатического фронта войны в Украине. Украина и США подписали новую версию соглашения о недрах, которая не носит колониальный характер и не попирает суверенитет Украины. В то же время появились новости о продолжении американских поставок оружия Украине и о введении новых санкций против РФ, включая жесткие ограничения на поставки российской нефти.
Россия утратила инициативу, которую она приобрела за последнее время благодаря переговорам с США. Конечно, мы не знаем, как долго это продлится, поскольку президент США Дональд Трамп может несколько раз изменить свое мнение за короткий промежуток времени. Но, по крайней мере, на данный момент в команде Трампа преобладает мнение, что российский лидер Владимир Путин является военным преступником номер один и что Россия не хочет заканчивать войну.
Как только это стало ясно, с теми главами государств и премьер-министрами, которые ранее заявляли, что примут участие в параде Путина в Москве 9 мая, начали происходить странные вещи.
Президент Сербии Александр Вучич неожиданно заболел и вернулся домой из США, отменив ранее запланированную встречу с Трампом. Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо также столкнулся с проблемами со здоровьем, из-за которых ему пришлось отменить ряд встреч в первых числах мая.
Оба деятеля включены в список друзей Путина, желающих поехать на парад, и Фицо также объявил, что в любом случае поедет в Москву. Посмотрим, как все будет на самом деле. Острословы назвали болезнь Вучича и Фицо «политической короной».
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, по всей видимости, наверняка отменит свою поездку в Москву, сославшись в качестве оправдания на обострившуюся из-за Кашмира напряженность в отношениях с Пакистаном.
Самая интересная история связана с Казахстаном. Эта страна подобна сейсмографу, который фиксирует состояние позиций Путина в войне и политике. В начале войны президент Касым-Жомарт Токаев, стоя рядом с Путиным в Санкт-Петербурге, заявил, что Казахстан ни при каких обстоятельствах не признает марионеточные «ДНР» и «ЛНР». С другой стороны, в ноябре прошлого года он организовал Путину откровенно лестный прием.
Сейчас распространяется информация о том, что в Казахстане составлен черный список российских деятелей, которых не пустят в страну: там вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, философ-фашист Александр Дугин и другие. На данный момент также известно, что Токаев не поедет в Москву 9 мая, а это означает, что акции Путина падают.
Примечательный сигнал поступает из Азербайджана. Хотя отношения между Баку и Москвой вновь начали налаживаться после сбития азербайджанского пассажирского самолета в декабре прошлого года, азербайджанцы теперь публично заявили, что в феврале Россия начала масштабную кибератаку против их страны. Судя по всему, президент Ильхам Алиев все еще раздумывает - ехать в Москву или нет.
По крайней мере, китайский лидер Си Цзиньпин пообещал приехать в Москву 9 мая. А также северокорейский лидер Ким Чен Ын, и некоторые другие лидеры. Мы не знаем, какие сюрпризы принесет нам этот день, но мы видим, что дела у российского режима снова идут плохо.