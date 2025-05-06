Премьер-министр Индии Нарендра Моди, по всей видимости, наверняка отменит свою поездку в Москву, сославшись в качестве оправдания на обострившуюся из-за Кашмира напряженность в отношениях с Пакистаном.

Самая интересная история связана с Казахстаном. Эта страна подобна сейсмографу, который фиксирует состояние позиций Путина в войне и политике. В начале войны президент Касым-Жомарт Токаев, стоя рядом с Путиным в Санкт-Петербурге, заявил, что Казахстан ни при каких обстоятельствах не признает марионеточные «ДНР» и «ЛНР». С другой стороны, в ноябре прошлого года он организовал Путину откровенно лестный прием.

Сейчас распространяется информация о том, что в Казахстане составлен черный список российских деятелей, которых не пустят в страну: там вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, философ-фашист Александр Дугин и другие. На данный момент также известно, что Токаев не поедет в Москву 9 мая, а это означает, что акции Путина падают.

Примечательный сигнал поступает из Азербайджана. Хотя отношения между Баку и Москвой вновь начали налаживаться после сбития азербайджанского пассажирского самолета в декабре прошлого года, азербайджанцы теперь публично заявили, что в феврале Россия начала масштабную кибератаку против их страны. Судя по всему, президент Ильхам Алиев все еще раздумывает - ехать в Москву или нет.