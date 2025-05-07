Ср, 7.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Дроны для полиции и умные парковки: как власти Таллинна представляют себе «умный город»

Чиновники стараются сделать Таллинн еще умнее.
Чиновники стараются сделать Таллинн еще умнее. Фото: Коллаж Rus.Postimees/canva

Таллинн ежегодно тратит порядка 100 тысяч евро на внедрение на городских улицах различных технологических инноваций. В этом году денег выделяется еще больше. Rus.Postimees решил узнать, на какие именно решения «умного города» тратились средства в столице Эстонии последние несколько лет.

В этом году в Таллинне шестой раз стартовал конкурс Tallinnovation, который Таллиннская городская управа проводит в сотрудничестве с научно-деловым парком Tehnopol. Цель конкурса - найти решения умного города, которые повысят удобство городской среды и услуг для предприятий, горожан и гостей. Сумма поддержки инновационного бизнеса, зарегистрированного в Таллинне, составит в этом году 145 тысяч евро.

По словам вице-мэра по вопросам предпринимательства Маргот Роозе, конкурс Tallinnovation - это способ сотрудничать с местными предприятиями, чтобы внедрять инновационные решения в повседневную жизнь людей.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх