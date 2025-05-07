Дроны для полиции и умные парковки: как власти Таллинна представляют себе «умный город»

В этом году в Таллинне шестой раз стартовал конкурс Tallinnovation, который Таллиннская городская управа проводит в сотрудничестве с научно-деловым парком Tehnopol. Цель конкурса - найти решения умного города, которые повысят удобство городской среды и услуг для предприятий, горожан и гостей. Сумма поддержки инновационного бизнеса, зарегистрированного в Таллинне, составит в этом году 145 тысяч евро.