Мадис Каллас возглавил Союз легкой атлетики Эстонии

Сегодня, 6 мая, на заседании совета Эстонского союза легкой атлетики новым президентом организации был избран Мадис Каллас.
В работе собрания приняли участие представители 41 клуба. Мадис Каллас был избран президентом, получив 39 голосов. Также был утвержден новый состав правления: Март Эйнасто, Ану Кальюранд, Кадри Кивине, Тоомас Мяльберг, Урмо Райенд, Эрих Тейгамяги и Яак Веттик.
Каллас входил в правление Союза легкой атлетики Эстонии последние четыре года и теперь сменит Эриха Тейгамяги, для которого сегодня завершился почти двадцатилетний срок на посту президента.
Мадис Каллас – бывший многоборец, который работал советником по вопросам спорта в уездной управе, был мэром, старейшиной волости, министром по делам регионов и членом Рийгикогу. Благодаря опыту на этих должностях он считает своей сильной стороной хорошее знание всей Эстонии и умение видеть потенциал объединенных сообществ в каждом уголке страны. Вступая в должность президента, Каллас поставил одной из главных задач расширение легкоатлетического сообщества, стремясь вернуть к спорту тех, кто на разных этапах уже был связан с легкой атлетикой.
На заседании поблагодарили и членов прежнего правления, решивших не входить в новый состав: Герда Кантера, Харри Лемберга, Мати Лиллиаллика и Райдо Мяги.