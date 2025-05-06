Мадис Каллас возглавил Союз легкой атлетики Эстонии

Каллас входил в правление Союза легкой атлетики Эстонии последние четыре года и теперь сменит Эриха Тейгамяги, для которого сегодня завершился почти двадцатилетний срок на посту президента.

Мадис Каллас – бывший многоборец, который работал советником по вопросам спорта в уездной управе, был мэром, старейшиной волости, министром по делам регионов и членом Рийгикогу. Благодаря опыту на этих должностях он считает своей сильной стороной хорошее знание всей Эстонии и умение видеть потенциал объединенных сообществ в каждом уголке страны. Вступая в должность президента, Каллас поставил одной из главных задач расширение легкоатлетического сообщества, стремясь вернуть к спорту тех, кто на разных этапах уже был связан с легкой атлетикой.