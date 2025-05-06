Новый обмен пленными: Украина вернула 205 воинов из российского плена

Обмен, как сообщило Минобороны РФ, проводился при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

«Украина вернула 205 воинов. Молодые ребята и взрослые мужчины из почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта. Они были разбросаны по многим российским регионам, заключенные тюремной системой с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности», - написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Как уточняют в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, на этот раз среди освобожденных воинов - представители Вооруженных сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Домой возвращаются три украинских офицера и 202 солдата и сержанта.

Освобожденные защитники обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожской и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также защитники из гарнизона Мариуполя.