Новый обмен пленными: Украина вернула 205 воинов из российского плена

Россия и Украина провели обмен пленными. Каждая сторона передала по 205 человек, пишет новостной портал Meduza.
Обмен, как сообщило Минобороны РФ, проводился при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
«Украина вернула 205 воинов. Молодые ребята и взрослые мужчины из почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта. Они были разбросаны по многим российским регионам, заключенные тюремной системой с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности», - написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Как уточняют в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, на этот раз среди освобожденных воинов - представители Вооруженных сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.
Домой возвращаются три украинских офицера и 202 солдата и сержанта.
Освобожденные защитники обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожской и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также защитники из гарнизона Мариуполя.
Обмен, который состоялся 6 мая - уже пятый в этом году и 64-й с начала полномасштабного вторжения РФ. Всего в рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 4757 украинских граждан.