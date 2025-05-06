Спасателям пришлось два дня подряд тушить загоревшееся сено в одном и том же амбаре

Вчера в 13:39 спасатели выехали в деревню Торми в волости Тарту, где вновь загорелось сено, горевшее в этом же амбаре и днем ранее, в воскресенье. Спасатели обнаружили три очага возгорания. Пожар был локализован около 14:00. При этом по состоянию на 20:00 продолжались работы по предотвращению новых возгораний.