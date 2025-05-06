Спасателям пришлось два дня подряд тушить загоревшееся сено в одном и том же амбаре

Вчера в 13:39 спасатели выехали в деревню Торми в волости Тарту, где вновь загорелось сено, горевшее в этом же амбаре и днем ранее, в воскресенье. Спасатели обнаружили три очага возгорания. Пожар был локализован около 14:00. При этом по состоянию на 20:00 продолжались работы по предотвращению новых возгораний.
Вчера около 20:00 за заброшенной гостиницей на улице Палласе в Тарту был замечен дым. Спасатели потушили полыхавшую в здании кучу мусора.
5 мая в 10:38 водитель мусоровоза сообщил, что на улице Айа в городе Муствеэ он обнаружил в мусорном баке небольшой аккумулятор, который горел. Спасатели подняли аккумулятор из бака на асфальт и потушили самовоспламенившееся устройство ведром воды.