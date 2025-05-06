Город Тарту подает миллионный иск против государства

Город настаивает на дополнительной компенсации расходов на общую услугу по уходу, поскольку власти не выполнили свои обязательства по обеспечению необходимого финансирования для реформы, из-за чего Тарту пришлось покрыть значительно выросшие расходы самостоятельно.

«Расходы города Тарту на предоставление общих услуг по уходу значительно увеличились по сравнению с периодом до реформы, а государственные прогнозы по затратам местных самоуправлений и числу получателей услуги оказались существенно заниженными. Город Тарту обращал на это внимание уже на этапе подготовки реформы. На то же самое указал и Государственный контроль в отчете, опубликованном в начале февраля», - отметил секретарь города Юри Мельдер.