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Город Тарту подает миллионный иск против государства

Юри Мельдер.
Юри Мельдер. Фото: Sille Annuk

​Город Тарту подал в Таллиннский административный суд иск против государства с требованием компенсировать расходы на предоставление общих услуг по уходу за 2024 год. Тарту требует от государства возмещения затрат на реформу системы попечения в размере 1 622 779 евро.

Город настаивает на дополнительной компенсации расходов на общую услугу по уходу, поскольку власти не выполнили свои обязательства по обеспечению необходимого финансирования для реформы, из-за чего Тарту пришлось покрыть значительно выросшие расходы самостоятельно.

«Расходы города Тарту на предоставление общих услуг по уходу значительно увеличились по сравнению с периодом до реформы, а государственные прогнозы по затратам местных самоуправлений и числу получателей услуги оказались существенно заниженными. Город Тарту обращал на это внимание уже на этапе подготовки реформы. На то же самое указал и Государственный контроль в отчете, опубликованном в начале февраля», - отметил секретарь города Юри Мельдер.

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