Город Тарту подает миллионный иск против государства

Город Тарту подал в Таллиннский административный суд иск против государства с требованием компенсировать расходы на предоставление общих услуг по уходу за 2024 год. Тарту требует от государства возмещения затрат на реформу системы попечения в размере 1 622 779 евро.
Город настаивает на дополнительной компенсации расходов на общую услугу по уходу, поскольку власти не выполнили свои обязательства по обеспечению необходимого финансирования для реформы, из-за чего Тарту пришлось покрыть значительно выросшие расходы самостоятельно.