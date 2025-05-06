В Таллинне полиция ищет пропавшего 20-летнего юношу

Калев-Йоханнес ростом 180 см, среднего телосложения, с короткими темными волосами и небольшой бородкой. На нем была черная шапка и темно-синяя одежда.

Сотрудники полиции проверили разные места, где молодой человек мог находиться, однако пока его обнаружить не удалось. Всех, кто располагает какой-либо информацией о Калеве-Йоханнесе, просят сообщить об этом по телефону 112.