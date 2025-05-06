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В Таллинне полиция ищет пропавшего 20-летнего юношу

Калев-Йоханнес.
Калев-Йоханнес. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поисках двадцатилетнего Калева-Йоханнеса. Последний раз его видели сегодня около 13 часов на Палдиски маантеэ.

Калев-Йоханнес ростом 180 см, среднего телосложения, с короткими темными волосами и небольшой бородкой. На нем была черная шапка и темно-синяя одежда.

Сотрудники полиции проверили разные места, где молодой человек мог находиться, однако пока его обнаружить не удалось. Всех, кто располагает какой-либо информацией о Калеве-Йоханнесе, просят сообщить об этом по телефону 112.

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