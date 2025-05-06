В Таллинне проверки раскрыли опасные нарушения пожарной безопасности в более чем половине проверенных кафе

В апреле было проверено 74 заведения общественного питания. Только в 33 из них с пожарной безопасностью было все в порядке. Таким образом, в более чем половине - в 41 заведении - были обнаружены проблемы с пожарной безопасностью. В порядке быстрого производства было наложено 38 штрафов. Размер одного штрафа составляет 80 евро. В трёх случаях было также начато административное производство.

«Несмотря на неблагоприятную общую картину, положительно то, что в ряде заведений всё было в порядке: сотрудники прошли обучение по пожарной безопасности, а оборудование обслуживалось. В кафе, где ситуация была неудовлетворительной, мы разъяснили сотрудникам, почему требования пожарной безопасности необходимы», - отметил главный инспектор бюро надзора за безопасностью Северного спасательного центра Станислав Тыниссаар.

Необходимость требований пожарной безопасности иллюстрирует случай, произошедший вчера, когда днём загорелась крыша ресторана на улице Копли. Это же заведение привлекло внимание инспекторов и во время проверок - ему был назначен штраф в порядке быстрого производства за непроверенные огнетушители. К счастью, вчера огнетушители были в рабочем состоянии, и умение сотрудников правильно ими пользоваться уберегло ресторан от более серьёзных последствий. Надеемся, что этот пожар убедил владельца ресторана в необходимости наличия исправных первичных средств пожаротушения.

Во время проверок в основном контролировалась проходимость путей эвакуации, наличие огнетушителей, а также своевременность их проверки и обслуживания. Избирательно проверялась также исправность вентиляционных систем, пожарной сигнализации и других установок пожарной безопасности.

Наиболее распространенными нарушениями были загромождённые пути эвакуации, а также непроверенные или отсутствующие огнетушители.