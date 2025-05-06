ГАЛЕРЕЯ В центре города вспыхнул пожар в кафе азиатской кухни

Как рассказал начальник смены Вильяндиского спасательного отделения Кево Кярп, очаг возгорания находился снаружи здания.

По его словам, пожар начался в месте, которое использовалось как зона для курения. Он отметил, что ситуацию можно назвать удачной, учитывая обстоятельства: за загоревшейся наружной обшивкой находилась каменная стена, благодаря чему огонь не проник внутрь здания. «Хорошо, что это случилось днем, пожар заметили довольно быстро», - добавил Кярп.

На месте происшествия работали две большие пожарные машины и автолестница. По предварительной информации, спасатели быстро справились с пламенем. Движение по улице Тарту было временно перекрыто.

Владельцы заведения, которые находились на месте происшествия, сообщили газете Sakala, что интерьер ресторана не пострадал. По их словам, повреждений внутри помещения нет.

Около 15:50 пожарные начали вскрывать стены, чтобы убедиться, что все очаги возгорания потушены.