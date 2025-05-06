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Суд лишил последнюю полностью эстоноязычную гимназию в Ида-Вирумаа права на существование

Тойлаская гимназия.
Тойлаская гимназия. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Родители учеников Тойлаской гимназии в Ида-Вирумаа, которые более года вели борьбу с местными властями и руководством Министерства образования, пытаясь отстоять статус единственной в уезде полностью эстоноязычной гимназии и не допустить ее преобразования в обычную основную школу, получили отказ в своих требованиях от административного суда.

В середине прошлой недели судья Тартуского административного суда Мария Лыбус отклонила жалобу, поданную родителями учеников, которые просили не проводить реорганизацию Тойлаской гимназии согласно решению волостной управы, принятому весной прошлого года.

В марте прошлого года волостная управа Тойла согласилась с предложением Министерства образования и науки о строительстве нового здания основной школы на 180 мест в рамках программы оптимизации школьной сети. В связи с этим было решено прекратить обучение в 10-12 классах, то есть закрыть гимназическую часть начиная с сентября 2026 года.

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