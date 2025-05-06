Суд лишил последнюю полностью эстоноязычную гимназию в Ида-Вирумаа права на существование

В марте прошлого года волостная управа Тойла согласилась с предложением Министерства образования и науки о строительстве нового здания основной школы на 180 мест в рамках программы оптимизации школьной сети. В связи с этим было решено прекратить обучение в 10-12 классах, то есть закрыть гимназическую часть начиная с сентября 2026 года.