Суд лишил последнюю полностью эстоноязычную гимназию в Ида-Вирумаа права на существование

Родители учеников Тойлаской гимназии в Ида-Вирумаа, которые более года вели борьбу с местными властями и руководством Министерства образования, пытаясь отстоять статус единственной в уезде полностью эстоноязычной гимназии и не допустить ее преобразования в обычную основную школу, получили отказ в своих требованиях от административного суда.
В середине прошлой недели судья Тартуского административного суда Мария Лыбус отклонила жалобу, поданную родителями учеников, которые просили не проводить реорганизацию Тойлаской гимназии согласно решению волостной управы, принятому весной прошлого года.