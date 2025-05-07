Студия Postimees: в продлении ВНЖ все чаще отказывают? Комментирует юрист

Как часто у граждан России и Украины возникают проблемы при продлении ВНЖ? Много ли обращений в суд? Практикуется ли в Эстонии лишение ВНЖ из-за частых поездок в РФ? Сложно ли заменить статус временной защиты на ВНЖ?​