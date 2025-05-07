Студия Postimees: в продлении ВНЖ все чаще отказывают? Комментирует юрист

Как часто у граждан России и Украины возникают проблемы при продлении ВНЖ? Много ли обращений в суд? Практикуется ли в Эстонии лишение ВНЖ из-за частых поездок в РФ? Сложно ли заменить статус временной защиты на ВНЖ?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире юрист Александр Кильмет. Следите за эфиром в 13:00!
- Какие трудности возникают при продлении ВНЖ?
- Каковы наиболее частые причины отказа?
- Получить ВНЖ проще, чем потом продлить?
- Существуют ли примеры досудебных решений?
- В каких случаях приходится обращаться в суд?
- Можно ли оспорить аннулирование ВНЖ, если причиной решения стали частые поездки в РФ?
- Много ли граждан Украины, имеющих временную защиту, желают получить обычный ВНЖ в Эстонии?
- Насколько это сложно? Часто ли следуют отказы?
- Чем объясняется долгое рассмотрение ходатайств?