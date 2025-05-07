Ср, 7.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Студия Postimees: в продлении ВНЖ все чаще отказывают? Комментирует юрист

Как часто у граждан России и Украины возникают проблемы при продлении ВНЖ? Много ли обращений в суд? Практикуется ли в Эстонии лишение ВНЖ из-за частых поездок в РФ? Сложно ли заменить статус временной защиты на ВНЖ?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире юрист Александр Кильмет. Следите за эфиром в 13:00!

  • Какие трудности возникают при продлении ВНЖ?
  • Каковы наиболее частые причины отказа?
  • Получить ВНЖ проще, чем потом продлить?
  • Существуют ли примеры досудебных решений?
  • В каких случаях приходится обращаться в суд?
  • Можно ли оспорить аннулирование ВНЖ, если причиной решения стали частые поездки в РФ?
  • Много ли граждан Украины, имеющих временную защиту, желают получить обычный ВНЖ в Эстонии?
  • Насколько это сложно? Часто ли следуют отказы?
  • Чем объясняется долгое рассмотрение ходатайств?
Комментарии

Ключевые слова

Наверх