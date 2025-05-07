Юрист: получить ВНЖ – сложно, но продлить еще сложнее

Как часто у граждан России и Украины возникают проблемы при продлении ВНЖ? Много ли обращений в суд? Практикуется ли в Эстонии лишение ВНЖ из-за частых поездок в РФ? Сложно ли заменить статус временной защиты на ВНЖ?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире юрист Александр Кильмет.
Выдержки из беседы:
– Как часто у проживающих в Эстонии граждан России, Украины и других стран возникают проблемы с продлением ВНЖ?
– Как практикующий юрист могу сказать, что в Эстонии достаточно регулярно отказывают в продлении ВНЖ либо затягивают сроки рассмотрения документов. Это касается и временных видов на жительство, и ходатайств о постоянном проживании в Эстонии.
– Каковы наиболее распространенные причины отказа в продлении ВНЖ и затягивания процедур рассмотрения документов?
– В отношении мужчин – это требование о предоставлении военного билета либо ранний срок службы в воинских частях. Один из последних моих кейсов касается IT-специалиста, математика по образованию, который живет в Эстонии уже 6 лет, не выезжает из страны более 4 лет, женат, семьянин, дочке четыре года.
Он выходец из России, работает в известной компании в Эстонии, платит налоги, не нарушает закон, но при продлении ВНЖ с него требуют военный билет. Без этого документа его не могут проверить на угрозу национальной безопасности.
Когда подошел срок окончания рассмотрения ходатайства, человек получил отказ. Ему дают всего 10 дней, чтобы найти юриста и оспорить дело в суде.
Сначала – в досудебном порядке, потом уже приходится подавать жалобы в суд. Отмечу, что в законе нет требования о предоставлении военного билета. Департамент полиции и погранохраны уже не раз проигрывал эти суды.
Однако определенные указания, возможно, спускает Министерство внутренних дел. На этом основании чиновники департамента требуют предоставить такой документ.
Сложность в том, что человеку советуют съездить в Россию, чтобы получить военный билет или справку о том, что он не состоит на воинском учете. Что сопоставимо с тем, что человек просто не сможет вернуться обратно.
В частности, с 1 ноября 2024 года в РФ действует такое правило, что загранпаспорт любого человека, состоящего на военном учете, могут аннулировать на границе со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Снять человека заочно с воинского учета – довольно сложная процедура. Приходится делать нотариальную доверенность на родственника, и тот уже примерно с третьего раза получает выписку из военкомата о снятии с учета.
Вот еще один пример. Жена – гражданка Эстонии, муж до 17 лет жил в России. Потом в Канаде они познакомились, поженились. У него три высших образования, он также IT-специалист, фирма в Гонконге. Семья приняла решение приехать в Эстонию и здесь родить своего ребенка, который появился на свет 13 апреля. Они столкнулись с тем, что, уже купив в Эстонии дом и подав все документы о ВНЖ для поселения мужа у супруги, полиция рассматривала их дело более двух месяцев. И все опять свелось к военному билету.
К счастью, у клиента была справка из Министерства обороны, что он снят с воинского учета. Все документы были предоставлены и началась процедура рассмотрения. Сроки продлевались и отодвигались, семья была в панике. Они ведь приехали из Канады, все там продали, забрали с собой домашних животных. Супруга на тот момент была в положении 8 месяцев.
Это мой самый успешный кейс, который разрешился за 9 дней – в считанные дни до родов. За эти девять дней нам удалось посетить разные отделения полиции, Фонд интеграции, съездить к миграционному консультанту. Везде только разводили руки и не понимали, почему супругу беременной на позднем сроке женщины не могут дать ВНЖ. Но дело удачно разрешилось.
– Как часто проблемы разрешаются в досудебном порядке? И в каких случаях дело сводится к суду?
– Все индивидуально. У меня есть самый долгий досудебный прецедент по продлению ВНЖ, который занял 15 месяцев. Речь шла о гражданине Беларуси, собственнике завода, работающего под эстонским брендом и продающего свою продукцию в 55 странах. Это отец четверых детей.
Предыдущие ВНЖ он продлевал за день-два, но в последний раз все было иначе. Сначала придрались к тому, что он якобы не платит налоги. Мы предоставили данные, что все три его компании платят налоги.
После этого появилась другая придирка. Было сказано, что его отец-пенсионер, который уже 30 лет не работает, когда-то был военным. И в выводах чиновника значилось, что если отец – унтер-офицер, то и сын теоретически мог быть военным. Это все равно, как если бы мой отец был сапожником, то и я, по логике этого чиновника, должен быть сапожником. Такие вот абсурдные выводы. Мы оспаривали их 15 месяцев.
– Можно ли сделать вывод, что в продлении ВНЖ все чаще отказывают?
– Да, тут надо смотреть статистику. Кстати, ко мне обращался еще один IT-специалист. В июне прошлого года он подал документы на продление ВНЖ и только два месяца назад получил первый ответ.
Департамент полиции имеет право рассматривать документы два месяца, потом по Закону об иностранцах – еще два месяца, и потом еще два месяца. За каждым таким случаем стоят судьбы людей.
На данный момент я занимаюсь еще одним абсурдным делом. Год назад мать троих детей, которые родились в Эстонии, имеющая паспорт РФ, но родившаяся в Киеве, столкнулась с тем, что у нее аннулировали ВНЖ.
Дело в том, что ее единственный родственник – больной раком пожилой отец живет в Подмосковье. Дочь посещала Россию, проведывая своего отца. В результате у нее аннулировали ВНЖ.
– На каком основании?
– На основании того, что она не соответствует Закону об иностранцах. То есть, сочли, что она часто посещает Россию. Она находилась у отца три месяца, причем с одним ребенком. Муж и двое других детей были в Эстонии.
– То есть, в Эстонии уже практикуется лишение ВНЖ из-за частых поездок в РФ? Примерно так же, как в Литве, которая недавно приняла решение лишать ВНЖ граждан РФ, чаще двух раз за квартал посещающих эту страну? Можно ли такое решение оспорить?
– Мы ходим по инстанциям и судам. Мою клиентку Анну лишили ВНЖ за частое посещение РФ, и вторая причина в ее случае – она не имеет требуемого уровня доходов, хотя как мать троих детей получала детские пособия. Их семья живет на хуторе на натуральным хозяйстве.
Нам удалось выиграть первое дело, то есть предварительную защиту. Анна смогла въехать в Эстонию. Однако на границе ее продержали четыре часа.
Впоследствии полиция отыграла это дело назад. Анну объявили нелегалкой, предписав покинуть Эстонию. Но это же абсурд! Женщина въехала в Эстонию, устроилась на работу, как иностранец, ее вакансия была согласована с Биржей труда и Департаментом полиции и погранохраны. Она устроилась на работу, получала зарплату, а дальше была объявлена нелегалом.
Анну вызвали в полицию и сообщили, что она уже 2 дня находится в нелегальном статусе, выписали штраф и предписали покинуть Эстонию на полгода.
– Ваши действия?
– На данный момент у нас идут два суда – по поводу аннулирования ВНЖ и выдворения из страны.
Я слежу за статистикой по выдаче ВНЖ. Если в 2022 году было выдано порядка 650 разрешений, то в 2022–23 годах динамика замедлилась. Количество выданных ВНЖ снизилось в два раза.
– В каких случаях можно без проблем продлить ВНЖ гражданам Украины и России?
– Своим клиентам я всегда говорю, что получить ВНЖ – сложно, но продлить его еще сложнее. Поэтому, если вы живете в Эстонии по временному виду на жительство, то советую минимум выездов из Эстонии, максимум – эстонского языка, волонтерской работы и пользы эстонскому обществу.
– Кроме того, необходимо иметь определенные доходы?
– Плюс доходы, да. Взять того же IT-специалиста, который работает с эстонской компанией номер один и платит налоги – более 20 тысяч евро в год подоходного налога. Как юристу мне непонятно, в чем он не соответствует требованию на продление ВНЖ.
Советую тем, кто столкнулся с отказом в продлении ВНЖ, попросить коллег, граждан Эстонии, написать максимально большое количество рекомендательных писем. Это может помочь.
Подробнее в повторе!
- Какие трудности возникают при продлении ВНЖ?
- Каковы наиболее частые причины отказа?
- Получить ВНЖ проще, чем потом продлить?
- Существуют ли примеры досудебных решений?
- В каких случаях приходится обращаться в суд?
- Можно ли оспорить аннулирование ВНЖ, если причиной решения стали частые поездки в РФ?
- Много ли граждан Украины, имеющих временную защиту, желают получить обычный ВНЖ в Эстонии?
- Насколько это сложно? Часто ли следуют отказы?
- Чем объясняется долгое рассмотрение ходатайств?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja