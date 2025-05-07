Юрист: получить ВНЖ – сложно, но продлить еще сложнее

Однако определенные указания, возможно, спускает Министерство внутренних дел. На этом основании чиновники департамента требуют предоставить такой документ.

Сложность в том, что человеку советуют съездить в Россию, чтобы получить военный билет или справку о том, что он не состоит на воинском учете. Что сопоставимо с тем, что человек просто не сможет вернуться обратно.

В частности, с 1 ноября 2024 года в РФ действует такое правило, что загранпаспорт любого человека, состоящего на военном учете, могут аннулировать на границе со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Снять человека заочно с воинского учета – довольно сложная процедура. Приходится делать нотариальную доверенность на родственника, и тот уже примерно с третьего раза получает выписку из военкомата о снятии с учета.

Вот еще один пример. Жена – гражданка Эстонии, муж до 17 лет жил в России. Потом в Канаде они познакомились, поженились. У него три высших образования, он также IT-специалист, фирма в Гонконге. Семья приняла решение приехать в Эстонию и здесь родить своего ребенка, который появился на свет 13 апреля. Они столкнулись с тем, что, уже купив в Эстонии дом и подав все документы о ВНЖ для поселения мужа у супруги, полиция рассматривала их дело более двух месяцев. И все опять свелось к военному билету.