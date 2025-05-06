Бундестаг утвердил Фридриха Мерца канцлером Германии со второй попытки

Ранее в тот же день лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц был избран канцлером ФРГ со второй попытки. За его кандидатуру отдали свои голоса 325 депутатов бундестага из минимально необходимых 316.

По результатам первого голосования в бундестаге 6 мая кандидату от консервативного блока ХДС и баварского Христианско-социального союза (XСС)не удалось получить абсолютное большинство - он набрал лишь 310 из минимально необходимых 316 голосов депутатов. Это первый подобный случай в истории ФРГ. Заседание бундестага было прервано для проведения партийных консультаций.

В консервативном блоке ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) после первого голосования обвинили своих партнеров по новой правящей коалиции, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), в саботаже, пишет издание Bild. Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман заявил: «Европе необходима сильная Германия. Во почему мы не можем ждать несколько дней».

Однако социал-демократы заверили, что ответственность лежала не на них. «Мы предполагаем, что с нашей стороны было полное одобрение. Кроме того, никто не отсутствовал», - заявил агентству Reuters источник, близкий к главе фракции СДПГ Ларсу Клингбайлю.

В партии «Союз 90/Зеленые» заявляли о нежелании помогать Мерцу набрать достаточное количество голосов для избрания его канцлером. Сопредседательница фракции «зеленых» в германском парламенте Катарина Дрёге называла «само собой разумеющим», что ее фракция не может выразить свое доверие канцлеру, который, по ее словам, хочет повести Германию по неверному политическому пути. При этом Дрёге также высказывалась за скорейшее проведение второго тура.

На досрочных выборах в бундестаг, состоявшихся 23 февраля, первое место занял блок ХДС/ХСС, получивший 28,6% голосов избирателей. Второе место заняла ультраправая партия «Альтернатива для Германии», набравшая 20,8%, третье - СДПГ с результатом 16,4%. «Зеленые» стали четвертыми с 11,6%.