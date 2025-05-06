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Полный отказ ЕС от российской энергии может привести к росту цен на газ

Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в штаб-квартире Европейской комиссии. Брюссель, Бельгия, 07.04.2025.
Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в штаб-квартире Европейской комиссии. Брюссель, Бельгия, 07.04.2025. Фото: dpa/picture-alliance

Европейский союз перестанет зависеть от российской энергетики, прекратит импорт российского газа и нефти, а также постепенно откажется от использования российской ядерной энергии. Европейская комиссия заверила, что при этом будут обеспечены стабильные энергопоставки и устойчивые цены во всем ЕС, однако, по оценке экспертов, стоимость природного газа все же может немного вырасти.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, разъясняя предложение, заявила, что война в Украине «жестоко продемонстрировала опасность шантажа, экономического давления и ценовых потрясений». «С помощью программы REPowerEU мы диверсифицировали наше энергоснабжение и существенно сократили прежнюю зависимость Европы от российских ископаемых видов топлива. Теперь Европе пришло время полностью разорвать энергетические связи с ненадежным поставщиком, - отметила фон дер Ляйен. - Средства, которые мы платим за энергоресурсы, поступающие на наш континент, не должны использоваться для агрессивной войны против Украины. Мы обязаны это сделать ради наших граждан, бизнеса и наших отважных украинских друзей».

С момента вторжения России в Украину были достигнуты значительные успехи на пути к прекращению энергетической зависимости от России, однако к 2024 году импорт российского газа в ЕС вновь возрос. Поэтому требуется более скоординированный подход, поскольку чрезмерная зависимость ЕС от российских энергоносителей представляет угрозу для безопасности. Дорожная карта предусматривает поэтапное выведение российской нефти, газа и ядерной энергии с рынков ЕС, а энергетические системы будут перестроены комплексно и безопасно. Все предпринятые меры нацелены на обеспечение надежного снабжения энергией, одновременно минимизируя влияние на цены и рынки.

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