Полный отказ ЕС от российской энергии может привести к росту цен на газ

Европейский союз перестанет зависеть от российской энергетики, прекратит импорт российского газа и нефти, а также постепенно откажется от использования российской ядерной энергии. Европейская комиссия заверила, что при этом будут обеспечены стабильные энергопоставки и устойчивые цены во всем ЕС, однако, по оценке экспертов, стоимость природного газа все же может немного вырасти.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, разъясняя предложение, заявила, что война в Украине «жестоко продемонстрировала опасность шантажа, экономического давления и ценовых потрясений». «С помощью программы REPowerEU мы диверсифицировали наше энергоснабжение и существенно сократили прежнюю зависимость Европы от российских ископаемых видов топлива. Теперь Европе пришло время полностью разорвать энергетические связи с ненадежным поставщиком, - отметила фон дер Ляйен. - Средства, которые мы платим за энергоресурсы, поступающие на наш континент, не должны использоваться для агрессивной войны против Украины. Мы обязаны это сделать ради наших граждан, бизнеса и наших отважных украинских друзей».