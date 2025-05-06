В Рийгикогу согласились изменить Закон о церквях и приходах

По словам председателя комиссии Андо Кивиберга, после тщательного обсуждения ее члены единогласно решили не поддерживать повторное принятие закона в нынешней редакции. «Парламент должен учесть позицию президента, внести необходимые уточнения и привести закон в соответствие с Конституцией, чтобы он как можно скорее вступил в силу. Только так можно предотвратить использование религиозных организаций для разжигания вражды и насилия», - подчеркнул Кивиберг.

Перед повторным рассмотрением закона, отклоненного президентом, необходимое заключение подготовит и правовая комиссия.

Рийгикогу принял инициированные правительством поправки к Закону о церквях и приходах 9 апреля. Изменения направлены на то, чтобы религиозные организации, действующие в Эстонии, не могли использоваться для разжигания вражды или насилия.

В пояснительной записке отмечается, что Эстония выступает за свободу вероисповедания: каждый свободен выбирать, исповедовать или не исповедовать религию. Однако при уважении свободы совести, веры и объединений государство обязано учитывать угрозы, которые могут повлиять на национальную и общественную безопасность.

Согласно новой редакции закона, церкви, приходы и монастыри не должны в своей деятельности подчиняться или быть связаны с руководящим органом, находящимся в иностранном государстве, представляющем угрозу государственной безопасности, общественному порядку или конституционному строю Эстонии.