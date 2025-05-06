В Рийгикогу согласились изменить Закон о церквях и приходах

Конституционная комиссия Рийгикогу направила на пленарное заседание предложение не принимать без изменений Закон о церквях и приходах, который отказался провозгласить президент.
По словам председателя комиссии Андо Кивиберга, после тщательного обсуждения ее члены единогласно решили не поддерживать повторное принятие закона в нынешней редакции. «Парламент должен учесть позицию президента, внести необходимые уточнения и привести закон в соответствие с Конституцией, чтобы он как можно скорее вступил в силу. Только так можно предотвратить использование религиозных организаций для разжигания вражды и насилия», - подчеркнул Кивиберг.
Перед повторным рассмотрением закона, отклоненного президентом, необходимое заключение подготовит и правовая комиссия.
Рийгикогу принял инициированные правительством поправки к Закону о церквях и приходах 9 апреля. Изменения направлены на то, чтобы религиозные организации, действующие в Эстонии, не могли использоваться для разжигания вражды или насилия.
В пояснительной записке отмечается, что Эстония выступает за свободу вероисповедания: каждый свободен выбирать, исповедовать или не исповедовать религию. Однако при уважении свободы совести, веры и объединений государство обязано учитывать угрозы, которые могут повлиять на национальную и общественную безопасность.
Согласно новой редакции закона, церкви, приходы и монастыри не должны в своей деятельности подчиняться или быть связаны с руководящим органом, находящимся в иностранном государстве, представляющем угрозу государственной безопасности, общественному порядку или конституционному строю Эстонии.
Подобная угроза может возникнуть, если зарубежный религиозный центр, орган, духовный лидер или объединение причастны к поддержке военной агрессии, призывам к войне, террористическим актам или другим насильственным или противоправным действиям.
Закон также уточняет требования к священникам или членам правления религиозной организации: ими не могут быть лица, которым запрещено жить или находиться в Эстонии.
Кроме того, документ конкретизирует требования к уставу религиозной организации и предоставляет приходам или монастырям возможность выйти из церкви, если ее деятельность, устав или состав правления не соответствуют установленным нормам. Для этого необходимо принять новый устав, после чего изменения могут быть внесены в регистр без согласия руководящего органа церкви, если его получение невозможно.
24 апреля президент отказался провозглашать закон, отметив, что предлагаемые ограничения на свободу вероисповедания и объединений являются несоразмерными. По мнению главы государства, закон необходимо повторно рассмотреть и привести в соответствие с Конституцией.