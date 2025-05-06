СМИ: Еврокомиссия предложит новые санкции против теневого флота России

Еврокомиссия намерена предложить ЕС ввести новые санкции против теневого флота, с помощью которого Россия экспортирует нефть в обход ограничений. Таким образом в ЕК рассчитывают усилить давление на Кремль в условиях продолжающейся войны в Украине, пишет во вторник, 6 мая, агентство Bloomberg.

Осведомленные источники сообщили, что предлагаемые санкции коснутся 60 физических и юридических лиц, а также еще 150 судов, которые относят к теневому флоту России. Таким образом, общее число находящихся под ограничениями танкеров превысит 300.

Министры иностранных дел стран Европейского Союза собираются рассмотреть это предложение Еврокомиссии на своей встрече в Брюсселе 20 мая, пишет Bloomberg. Если одобрение глав МИДов будет получено, новые меры станут 17-м пакетом санкций ЕС, введенным в отношении России с 22 февраля 2022 года.

В марте Евросоюз продлил санкции в отношении 2400 физлиц и компаний РФ еще на полгода, до 15 сентября. Ограничения предусматривают, в частности, заморозку активов и ограничения на поездки. Решение о продлении санкций было принято «в ответ на продолжающуюся необоснованную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины», указывалось на сайте Совета ЕС.

В отношении четырех россиян Брюссель решил не продлевать действующие ограничения. Также из санкционного списка были исключены три умерших человека. Ранее сообщалось, что Венгрия добивалась исключения из санкционного списка не менее восьми лиц, а компромиссный вариант соглашения, по данным источников DW, предполагал исключение из него четырех лиц.