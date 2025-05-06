Эстонский композитор Арво Пярт награжден престижным орденом Монако

Награду в торжественной обстановке вручила композитору Ее Королевское Высочество принцесса Каролина Ганноверская. В церемонии приняли участие президент Эстонии Алар Карис с супругой, представители Фонда князя Пьера Монако, члены семьи Арво Пярта, лауреаты музыкальной премии «Выбор молодого музыканта», композиторы Эркки-Свен Тюйр и Юло Кригул, а также близкие соратники и исполнители Пярта, дирижеры Тыну Кальюсте, Яан-Эйк Тульве, композитор Хелена Тульве и сотрудники Центра Арво Пярта.