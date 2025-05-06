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Эстонский композитор Арво Пярт награжден престижным орденом Монако

Ее Королевское Высочество принцесса Каролина Ганноверская вручила Арво Пярту престижный орден Княжества Монако за заслуги в культуре.
Ее Королевское Высочество принцесса Каролина Ганноверская вручила Арво Пярту престижный орден Княжества Монако за заслуги в культуре. Фото: Pressifoto

Арво Пярт был удостоен ордена «За заслуги в культуре» Княжества Монако, одной из самых высоких культурных наград страны.

Награду в торжественной обстановке вручила композитору Ее Королевское Высочество принцесса Каролина Ганноверская. В церемонии приняли участие президент Эстонии Алар Карис с супругой, представители Фонда князя Пьера Монако, члены семьи Арво Пярта, лауреаты музыкальной премии «Выбор молодого музыканта», композиторы Эркки-Свен Тюйр и Юло Кригул, а также близкие соратники и исполнители Пярта, дирижеры Тыну Кальюсте, Яан-Эйк Тульве, композитор Хелена Тульве и сотрудники Центра Арво Пярта.

«Этой высокой наградой отмечается творческая деятельность Арво Пярта и его вклад в продвижение авторитета княжества в сфере культуры. Публичное признание композитора подчеркивает особую роль его музыкального наследия во всем музыкальном мире», - говорится в официальном сообщении Фонда князя Пьера Монако.

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