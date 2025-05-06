Эксперты объясняют: как полицейский мог выстрелить себе в ногу?

По словам инструктора по обращению с оружием и бывшего полицейского Тыниса Орумаа, у гражданских лиц хранение заряженного оружия в кобуре запрещено, но для полиции действуют иные правила. «Полицейские всегда носят в кобуре заряженное оружие, однако палец на спусковой крючок ложится только непосредственно перед использованием, - объясняет Орумаа. - Чаще всего случайный выстрел происходит, если при возврате оружия в кобуру палец случайно касается спускового крючка. Подобное может произойти и в случае, если сотрудник споткнулся или упал и попытался инстинктивно за что-то ухватиться».