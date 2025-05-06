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Эксперты объясняют: как полицейский мог выстрелить себе в ногу?

Путь угнавшего автомобиль подростка закончился на пустыре, который оказался непроходимым для машины.
Путь угнавшего автомобиль подростка закончился на пустыре, который оказался непроходимым для машины. Фото: Madis Veltman

В волости Виймси во время погони за угнанным автомобилем полицейский случайно выстрелил себе в ногу, возвращая пистолет в кобуру. Эксперты отмечают, что такие инциденты возможны даже у опытных сотрудников.

По словам инструктора по обращению с оружием и бывшего полицейского Тыниса Орумаа, у гражданских лиц хранение заряженного оружия в кобуре запрещено, но для полиции действуют иные правила. «Полицейские всегда носят в кобуре заряженное оружие, однако палец на спусковой крючок ложится только непосредственно перед использованием, - объясняет Орумаа. - Чаще всего случайный выстрел происходит, если при возврате оружия в кобуру палец случайно касается спускового крючка. Подобное может произойти и в случае, если сотрудник споткнулся или упал и попытался инстинктивно за что-то ухватиться».

Орумаа признает, что без полной информации сложно точно оценить произошедшее: «Я не знаю, как именно проходила операция, знали ли полицейские, кто находился за рулем, и почему было принято решение достать оружие. Но при выполнении принудительной остановки у полиции есть право применять огнестрельное оружие».

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