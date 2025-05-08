Таллиннка: мне предложили номерок к семейному врачу аж только в июле. Поликлиника: это невозможно

Жительница Таллинна Тамара рассказала в Facebook-группе «Просто о медицине» о неприятной ситуации: ее 88-летняя мать попыталась записаться к семейному врачу, но, к удивлению семьи, ближайшее свободное время ей предложили лишь на середину июля. В поликлинике, в свою очередь, заявили, что предложенная дата не могла быть реальной, поскольку запись на июль еще даже не открыта.