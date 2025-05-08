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Таллиннка: мне предложили номерок к семейному врачу аж только в июле. Поликлиника: это невозможно

Центр здоровья Medicum в Ласнамяэ. Согласно их веб-сайту, Medicum является крупнейшим в Эстонии небольничным учреждением здравоохранения, предлагающим общую и специализированного врачебную помощь.
Центр здоровья Medicum в Ласнамяэ. Согласно их веб-сайту, Medicum является крупнейшим в Эстонии небольничным учреждением здравоохранения, предлагающим общую и специализированного врачебную помощь. Фото: Eero Vabamägi

Жительница Таллинна Тамара рассказала в Facebook-группе «Просто о медицине» о неприятной ситуации: ее 88-летняя мать попыталась записаться к семейному врачу, но, к удивлению семьи, ближайшее свободное время ей предложили лишь на середину июля. В поликлинике, в свою очередь, заявили, что предложенная дата не могла быть реальной, поскольку запись на июль еще даже не открыта.

Тамара пояснила, что ее пожилой матери требовались плановый визит к семейному врачу и сдача анализов после завершения трехмесячного курса приема лекарств.

«Я не поверила своим ушам, - написала Тамара в посте в Facebook-группе. - Решила, что мама в ее солидном возрасте что-то перепутала. Позвонила сама в регистратуру - и мне так же предложили время на конец июля». 

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