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ФОТО Во время строительных работ в Таллинне обнаружено множество человеческих костей

Неожиданная находка и последовавшие за ней археологические раскопки не повлияют на сроки завершения работ в Путукавяйл.
Неожиданная находка и последовавшие за ней археологические раскопки не повлияют на сроки завершения работ в Путукавяйл. Фото: Sander Ilvest

Во время строительных работ по созданию линейного парка Путукавяйл в Пыхья-Таллинне было обнаружено большое количество человеческих костей, хотя на этом месте, насколько известно, никогда не было ни кладбища, ни какого-либо захоронения.

По словам вице-мэра Пяртела-Пеэтера Пере (Партия реформ), кости попали на место раскопок вместе с насыпным грунтом, привезенным из Старого города Таллинна или его окрестностей. Неожиданная находка и последовавшие за ней археологические раскопки, по его словам, на сроки завершения работ по Путукавяйлу не повлияют.

«Этот этап строительства Путукавяйла будет завершен в июле, все работы идут по графику. Зимой занимались газовыми трубопроводами, на что ушло больше времени, чем планировали, так как их состояние оказалось хуже, чем предполагалось. Другой неожиданностью, которая тоже затянула процесс, стали именно эти кости», - рассказал Пере.

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