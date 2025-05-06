ФОТО Во время строительных работ в Таллинне обнаружено множество человеческих костей

Во время строительных работ по созданию линейного парка Путукавяйл в Пыхья-Таллинне было обнаружено большое количество человеческих костей, хотя на этом месте, насколько известно, никогда не было ни кладбища, ни какого-либо захоронения.
По словам вице-мэра Пяртела-Пеэтера Пере (Партия реформ), кости попали на место раскопок вместе с насыпным грунтом, привезенным из Старого города Таллинна или его окрестностей. Неожиданная находка и последовавшие за ней археологические раскопки, по его словам, на сроки завершения работ по Путукавяйлу не повлияют.