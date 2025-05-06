ФОТО Во время строительных работ в Таллинне обнаружено множество человеческих костей

По словам вице-мэра Пяртела-Пеэтера Пере (Партия реформ), кости попали на место раскопок вместе с насыпным грунтом, привезенным из Старого города Таллинна или его окрестностей. Неожиданная находка и последовавшие за ней археологические раскопки, по его словам, на сроки завершения работ по Путукавяйлу не повлияют.

«Этот этап строительства Путукавяйла будет завершен в июле, все работы идут по графику. Зимой занимались газовыми трубопроводами, на что ушло больше времени, чем планировали, так как их состояние оказалось хуже, чем предполагалось. Другой неожиданностью, которая тоже затянула процесс, стали именно эти кости», - рассказал Пере.