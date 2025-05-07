Индия нанесла ракетные удары по целям в пакистанском Кашмире, погибли восемь человек

В среду Индия объявила, что нанесла ракетные удары по девяти объектам на территории Кашмира, контролируемой Пакистаном, заявив, что целью были «лагеря террористов».
«Недавно индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", поразив террористическую инфраструктуру в Пакистане и на пакистанской части Джамму и Кашмира, откуда планируются и координируются нападения на Индию», - говорится в заявлении правительства.
Министерство обороны Индии уточнило, что «наши действия были точечными, сдержанными и не направленными на эскалацию. Ни один объект пакистанской армии под удар не попал».
В заявлении отмечается, что при выборе целей и осуществлении ударов Индия продемонстрировала значительную сдержанность.
По информации вооруженных сил Пакистана, индийская авиация атаковала три района: два города на подконтрольной Пакистану территории Кашмира и один - в провинции Пенджаб.
«Пакистан ответит на удары Индии в выбранное нами время и месте», - заявил официальный представитель армии генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чоудхри, назвав произошедшее отвратительной провокацией.
В результате индийской атаки погибли восемь человек, заявил BBC News Чаудри. Среди погибших, по его словам, двое детей.
По словам чиновников, Пакистан нанес ответные удары.