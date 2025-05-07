Индия нанесла ракетные удары по целям в пакистанском Кашмире, погибли восемь человек

«Недавно индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", поразив террористическую инфраструктуру в Пакистане и на пакистанской части Джамму и Кашмира, откуда планируются и координируются нападения на Индию», - говорится в заявлении правительства.

Министерство обороны Индии уточнило, что «наши действия были точечными, сдержанными и не направленными на эскалацию. Ни один объект пакистанской армии под удар не попал».

В заявлении отмечается, что при выборе целей и осуществлении ударов Индия продемонстрировала значительную сдержанность.

По информации вооруженных сил Пакистана, индийская авиация атаковала три района: два города на подконтрольной Пакистану территории Кашмира и один - в провинции Пенджаб.

«Пакистан ответит на удары Индии в выбранное нами время и месте», - заявил официальный представитель армии генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чоудхри, назвав произошедшее отвратительной провокацией.

В результате индийской атаки погибли восемь человек, заявил BBC News Чаудри. Среди погибших, по его словам, двое детей.