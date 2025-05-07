Договор о ресурсах ради Трампа, непрерывный огонь и призыв Киева к новым санкциям. Обзор событий в Украине

Последствия атаки российского беспилотника в Харькове. Фото: Viktoriia Yakymenko

Вторая причина, которая привлекает внимание украинцев к событиям в далекой Южной Азии, состоит в том, что Пекин, который уже совершенно явно поддерживает агрессивную российскую войну против Украины, может оказаться на точно такой же растяжке между Москвой и Исламабадом.

Не секрет, что Пекин точно ближе к Исламабаду, имея при том серьезные противоречия с Нью-Дели, в том числе территориальные по поводу границы в Тибете. Поэтому есть ненулевая вероятность того, что КНР может втянуться в поддержку одной из сторон. И хотя Пекину гипотетически может хватить ресурсов на поддержку и Исламабада, и Москвы одновременно, он все равно может очутиться в некой геополитической и экономической растяжке в связи с индо-пакистанским конфликтом.

Третья причина, из-за которой из Киева внимательно следят за конфликтом - закупки боеприпасов у обеих сторон. Эта информация не слишком громко артикулировалась раньше. Возможно, потому, что некоторые закупки проводились через посредников. Теперь, вероятно, такие продажи могут остановиться из Индии и Пакистана, потому что тем «самим надо».

Эта война - ближе