Договор о ресурсах ради Трампа, непрерывный огонь и призыв Киева к новым санкциям. Обзор событий в Украине

Договор между США и Украиной о совместном ресурсном фонде выходит на финишную прямую. Зеленский в Чехии общался с потенциальными избирателями. Киев не гарантирует безопасности участникам праздника победобесия в Москве и усилил атаки по военным целям в России. Еще 205 украинских военных вернулись из плена. Российские дроны и ракеты убивают украинских гражданских. В Киеве внимательно прислушиваются к взрывам на границе между Индией и Пакистаном. Об этом в своем обзоре рассказывает украинский журналист Олександр Крамаренко.
Атака индийских ракет поздно ночью с 6 на 7 мая по целям на пакистанской территории и в оккупированных районах провинции Кашмир бурно обсуждалась в Украине. Нельзя сказать, что эта новость была уж совсем неожиданной. Уже несколько дней до начала горячей фазы в воздухе носилось напряжение и ощущалось, что кризис вот-вот разразится реальными боевыми действиями.
Внимание к событиям, которые разворачиваются за почти пять тысяч километров от Украины вполне объясняется несколькими причинами, из которых три - наиболее существенны. Киев очень беспокоится по поводу того, что горячая фаза конфликта между двумя ядерными державами способна отвлечь внимание и ЕС, и США, и Британии от российской агрессии в Украине. Местные эксперты весьма внятно обосновывают такие опасения. Британия традиционно поддерживает Индию. Вашингтон в последние пару лет начал активно строить новые связи с Нью-Дели, поскольку видит в Индии серьезный противовес стремительно матереющему Китаю. При этом и с Исламабадом у Вашингтона традиционно очень теплые отношения.
Смена повестки и перенаправление ресурсов весьма вероятны именно по причине ядерного статуса обоих участников конфликта, хотя близость войны в Украине к европейским столицам измеряется сотнями километров. А тот факт, что в случае падения Украины российский танковый марш до ближайших столиц может занять максимум неделю - это обстоятельство должно нешуточно бодрить европейских политиков и сохранять фокус внимания на боевых действиях в Донбассе, Сумской области или около Харькова.
Вторая причина, которая привлекает внимание украинцев к событиям в далекой Южной Азии, состоит в том, что Пекин, который уже совершенно явно поддерживает агрессивную российскую войну против Украины, может оказаться на точно такой же растяжке между Москвой и Исламабадом.
Не секрет, что Пекин точно ближе к Исламабаду, имея при том серьезные противоречия с Нью-Дели, в том числе территориальные по поводу границы в Тибете. Поэтому есть ненулевая вероятность того, что КНР может втянуться в поддержку одной из сторон. И хотя Пекину гипотетически может хватить ресурсов на поддержку и Исламабада, и Москвы одновременно, он все равно может очутиться в некой геополитической и экономической растяжке в связи с индо-пакистанским конфликтом.
Третья причина, из-за которой из Киева внимательно следят за конфликтом - закупки боеприпасов у обеих сторон. Эта информация не слишком громко артикулировалась раньше. Возможно, потому, что некоторые закупки проводились через посредников. Теперь, вероятно, такие продажи могут остановиться из Индии и Пакистана, потому что тем «самим надо».
Эта война - ближе
Как бы там ни было, но Киев внятно воздерживается от публичных демонстраций поддержки кому бы там ни было из сторон южно-азиатского конфликта. Хотя и наблюдает за ситуацией. В том числе, и потому, что Индия играет роль чрезвычайно активного покупателя российской нефти, а также выполняет функции хаба для поставок всяких интересных товаров, в которых заинтересован российский ВПК. А Украина стремится находить сейчас за рубежом если не партнеров, до хотя бы попутчиков.
Например, 6 мая, благодаря содействию и посредничеству ОАЕ вернулись из плена на родину 205 украинских военных. Это уже пятый обмен военнопленными с начала 2025 года, а всего с начала полномасштабного вторжения таких обменов было более 60. Благодаря таким обменам, которые проходят при посредничестве различных государств - Турции, Катара, Саудовской Аравии, с марта 2022 года домой вернулись почти пять тысяч человек.
Среди вернувшихся на этот раз было трое офицеров, остальные - солдаты и сержанты разных родов войск. Большинство вернувшихся попали в плен еще в 2022 году, среди них немало было тех, кто защищал Мариуполь с февраля по май первого года полномасштабной войны.
Такие обмены - настоящий праздник, возвратившихся приветствуют все, даже просто пишут радостные посты в соцсетях. Это позволяет хоть как-то отвлекаться от ужасающей военной рутины. Тем временем продолжаются жестокие бои в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской областях вдоль линии боевого соприкосновения. Продолжаются атаки ракетами и дронами по мирным украинским городам.
Ежедневно гибнут взрослые гражданские и дети: только в Сумах 6 мая в результате российского ракетного удара погибло трое: мужчина, 20-летняя девушка и ребенок. Из шести выживших пострадавших пятеро - дети. Первого мая российские дроны атаковали Одессу: двое погибших. В ночь на 4 мая во время массированной атаки российских беспилотников в Киеве было ранено 11 человек, среди них - двое подростков. И так примерно каждую ночь. Ежедневно страдают от обстрелов ракетами и атак дронов Харьков, Запорожье, Днепр и Херсон, которые находятся близко к линии фронта.
В ночь на 7 мая российские баллистические ракеты атаковали Киев. Вот как раз эти строчки автор писал под звуки от «выходов» ракет ПВО и вой автомобильных сигнализаций, которые обычно срабатывают в таких случаях.
Не имея превосходства в количестве солдат, танков, авиации и ракет, украинские силы обороны атакуют асимметрично там, где только могут. 2 мая случился первый в военной истории случай, когда морской дрон сбил атакующий военный самолет с использованием управляемых самонаводящихся ракет. Украинский морской дрон Magura V5 уже дважды сбивал российские вертолеты, которые охотятся на другие морские дроны, предназначенные для уничтожения российских военных кораблей.
Так что эта тактика уже не нова - и раньше стаи украинских морских дронов, имеющих разное назначение, организованно атаковали российские военные цели и при этом защищались от воздушных атак. Но на этот раз дрон Magura V5 угодил ракетой в российский истребитель Су-30 в районе Новороссийска. Пилоты, правда, успели покинуть самолет, их спасло российское торговое судно. Позднее глава Службы безопасности Украины Кирилл Буданов сообщил, что был сбит еще один российский истребитель, но официального подтверждения тому не было.
День Победы - 8 мая
Третьего мая президент Украины Владимир Зеленский сделал встречное предложение после того, как президент России Владимир Путин заявил о трехдневном перемирии на 9 мая. Зеленский не видел возможности гарантировать безопасность тем, кто приедет на парад в Москву - и прямо о том заявил.
Кто-то может сказать, что это угроза, но на самом деле нет. Именно во времена правления Путина на территории РФ неоднократно случались провокации, в том числе подрывы жилых зданий. Понятно, что Киев не может гарантировать, что подобных провокаций не случится и в мае 2025 года. Кроме того, как показал опыт предыдущего виртуального прекращения огня, российские военные сполна использовали его для восстановления логистики и даже для ползучего захвата так называемой «серой зоны» на линии боевого соприкосновения. Повторно влезать в эту лужу Киев не рискнул.
И потому состоялись атаки по российским военным заводам, а также атака дронов на новороссийскую военную базу в первых числах мая.
Еще одно публичное заявление случилось 6 мая - украинский министр иностранных дел Андрей Сибига призвал украинцев за рубежом не участвовать ни в каких мероприятиях, организованных Россией и Беларусью. А правительства стран-партнеров Украины он призвал адекватно реагировать на пропагандистские акции, которые Россия попытается провести за рубежом. В Украине довольно давно ушли от советского победобесия, которое привязано к дате 9 мая и используется Кремлем для обоснования своей агрессии в Украине. Вместе с Европой и другими развитыми странами Украина отмечает День Победы в Европе 8 мая.
Киев активно развивает партнерство с западноевропейскими соседями. Особенно много усилий Украина прикладывает после того, как новая администрация Белого дома начала оказывать давление на украинских лидеров, склоняя их, по сути, к признанию территориальных захватов, которые успела осуществить Москва. Визит Зеленского в Прагу 4 мая был в этом смысле очень символичным. Украинский президент встречался с президентом Чехии Петром Павелом, после чего сообщил, что в Чехии будет открыта совместная школа для пилотов F-16, а также упомянул о грандиозном проекте закупки и совместного производства снарядов калибром 155 мм - наверное, самых популярных артиллерийских боеприпасов в украинской армии.
Многие украинские политические обозреватели уделили очень много внимания не вполне протокольному событию, что случилось во время визита в Прагу: Зеленский сфотографировался в здании чешского парламента с украинками, которые там работают уборщицами. Это фото было сделано чешским фотографом Дениэлеом Моравцом практически спонтанно.
По имеющейся информации, команда украинского президента предложила работницам-украинкам сфотографироваться вместе с ним после того, как те внимательно наблюдали за делегацией из соседней комнаты через стекло. Наверное, мало кто обратил бы внимание на фото, которое Моравец опубликовал в Х, но политические обозреватели тут же усмотрели в этом событии признак подготовки к возможным выборам. Украинские политики прямо сейчас очень внимательно наблюдают за выборами в Румынии и видят, насколько влиятельным оказывается голосование диаспоры. Несколько миллионов временно перемещенных украинцев в Западной Европе уже рассматриваются политиками как потенциальные избиратели.
Зеленский также использовал присутствие в Праге для продвижения программ санкций против РФ. Украина активно предлагает новые форматы действительно эффективных санкций для их использования Вашингтоном и Брюсселем, а также Лондоном. В наполовину зависшем состоянии пока что находится 17-й пакет санкций ЕС, хотя предыдущий 16-й пакет был одобрен в феврале, а после него Москва однозначно показала, что не собирается останавливать вторжение в Украину. Зеленский и его команда призывают вводить вторичные санкции не только против российских компаний, которые поставляют в РФ товары и технологии двойного и военного назначения, а еще и против всех, кто содействует таким поставкам.
Украинские военные регулярно публикуют доказательства, что европейские, американские, китайские комплектующие используются в российских вооружениях. Такой информации ожидаемо стало больше в последние недели, прежде всего, потому, что российский ВПК старается повысить эффективность вооружений.
Например, в Украине все чаще сбивают российские дроны, которые используют системы наведения, что основаны не на спутниковой навигации, а на электронных картах ландшафта и искусственном интеллекте. Такие дроны очень сложно обнаруживать и подавлять, они нафаршированы современной электроникой, которая попадает в РФ по нелегальным или «серым» каналам.
Как призывы Зеленского к новым более сильным санкциям и работа санкционной комиссии Ермака-Макфолла сработают на этот раз, станет ясно уже в мае.
Сложный ресурсный договор
Очень вероятно, что администрация Трампа все же начнет реагировать на ту политику, что ведет Кремль - и введением санкций, в том числе. Из Вашингтона уже слышны весьма жесткие реплики по поводу того, что Путин уклоняется от предложений остановить боевые действия. Еще одним аргументом может оказаться ратификация украинским парламентом соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых и соответствующем совместном инвестиционном фонде. В этом документе фактически регламентируется механизм, который позволит США компенсировать будущие траты на поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и в ее послевоенном восстановлении.
Этот документ уже согласован профильным парламентским комитетом, после чего открывается дорога к его голосованию в сессионном зале. Под этим документом уже поставили подписи первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко, а также министр финансов США Скотт Бессент 1 мая, но после этого, согласно украинскому законодательству, соглашение должно пройти ратификацию в парламенте.
Украинские парламентские партии ратификацию в целом поддерживают - от пропрезидентской партии «Слуга народа» до оппозиционной партии «Евросолидарность» пятого президента Украины Петра Порошенко. Они все осознают необходимость ратифицировать соглашение, чтобы поддержка со стороны администрации Трампа продолжилась. Однако, как говорят в таких случаях, дьявол - в деталях. Оппозиционные политики ссылаются на то, что они получили для ознакомления текст соглашения без специальных дополнений. Например, уже есть не подтвержденная официально информация, что этот совместный фонд, который регламентирован соглашением, будет пополняться, в том числе, за счет замороженных российских активов.
О том, что соглашение крайне важно для продолжения и углубления сотрудничества, внятно дала понять и временная поверенная в делах США в Украине Джулия Дэвис, которая приступила к своим обязанностям 5 мая. Дэвис прямым текстом напомнила, что судьба американо-украинского инвестиционного фонда восстановления очень важна, а президент Дональд Трамп «рассматривает это партнерство между нашими странами как свидетельство приверженности обеих сторон справедливому миру и благополучию в Украине». В общем, все только начинается.