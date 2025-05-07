Любимец Путина и рекордсмен NHL сделал подарок белорусскому диктатору

Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало в своем Twitter-аккаунте фотографию присланной Овечкиным игровой майки для Лукашенко. На ней написано: «Александру Григорьевичу от Ови! Всего наилучшего!»

From @ovi8 to the President 😎



The Charge d'Affaires of Belarus in the US presented Alexander Ovechkin with a letter of congratulations from President #Lukashenko! 🏒🌟 From a tough amateur hockey player to a professional one! 😎 And in return - a jersey with an autograph and… pic.twitter.com/rNhOKioSzh — Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) May 5, 2025

Лукашенко поздравил Овечкина с рекордом.

«Овечкин молодец. Наш парень, русский человек. [...] Я как любитель хоккея рад и горжусь. Молодец! Пользуюсь случаем, чтобы от всей души его поздравить», – сказал Лукашенко белорусским СМИ.