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Любимец Путина и рекордсмен NHL сделал подарок белорусскому диктатору

Александр Овечкин.
Александр Овечкин. Фото: Nick Wass

Месяц назад россиянин Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (NHL), и по этому случаю сделал подарок белорусскому диктатору Александру Лукашенко.

Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало в своем Twitter-аккаунте фотографию присланной Овечкиным игровой майки для Лукашенко. На ней написано: «Александру Григорьевичу от Ови! Всего наилучшего!»

Лукашенко поздравил Овечкина с рекордом.

«Овечкин молодец. Наш парень, русский человек. [...] Я как любитель хоккея рад и горжусь. Молодец! Пользуюсь случаем, чтобы от всей души его поздравить», – сказал Лукашенко белорусским СМИ.

Овечкин хорошо известен как сторонник президента России Владимира Путина. На своей фотографии профиля в Instagram он позирует вместе с Путиным. Лукашенко, как известно, является союзником Путина и помог ему начать вторжение в Украину в 2022 году.

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