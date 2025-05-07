Чемпион мира вернулся в спорт после тяжелейшей травмы

Во время соревнований в супергиганте на этапе Кубка мира в Венгене Пентюро потерял контроль над лыжами на прыжке, неудачно приземлился и жестко упал. Алексис Пентюро, который за несколько дней до этого стал отцом дочери, остался лежать на снегу, и к нему сразу же направилась бригада скорой помощи.

Спортсмена доставили на вертолете в больницу Берна, где у него диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена. Для опытного горнолыжника сезон на этом закончился. Под вопросом оказалось и продолжение карьеры.

К настоящему моменту восстановление Пентюро проходит успешно. После недель неопределенности тридцатичетырехлетний француз решил продолжить выступления на высшем уровне, в том числе и на Олимпиаде, которая пройдет в следующем году. Об этом свидетельствует его последняя публикация в социальных сетях, где он поделился фотографией с горнолыжного склона.

«Сегодня я сделал первые спуски, мысленно был с Марго Симоном и его семьей», – выразил он поддержку семье 18-летнего горнолыжника, погибшего на днях.