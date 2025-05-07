«Сын, я горжусь тобой!» – Роналду-младший начал строить свою карьеру

Речь идет о старшем сыне Роналду. Четырнадцатилетний Криштиану был вызван в юношескую сборную Португалии U15, которая в середине мая отправится на турнир в Хорватию, сообщает BBC.

И Роналду-старший, и его сын выступают за саудовский клуб Al-Nassr. Два с половиной года назад Криштиану Роналду перешел в эту команду. Сорокалетний футболист опубликовал в своих соцсетях фото с именами игроков молодежной сборной Португалии и подписал: «Сын, я горжусь тобой!»

Как известно, Криштиану Роналду до сих пор играет за мужскую сборную Португалии и забил за нее рекордные 136 голов – это мировой рекорд. В 2016 году он привел сборную к званию чемпионов Европы, а в 2019 году выиграл вместе с командой Лигу наций.