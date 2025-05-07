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Родители погибшего ребенка просят сделать движение в деревне более безопасным

Перевод: Сергей Светлов
Жители деревни Лийва считают пешеходный переход на стороне Ориссааре особенно опасным.
Жители деревни Лийва считают пешеходный переход на стороне Ориссааре особенно опасным. Фото: Maanus Masing/Saarte Hääl

На прошлой неделе в деревне Лийва на острове Муху произошло трагическое ДТП: на пешеходном переходе грузовик сбил 12-летнего школьника, и от полученных травм ребенок скончался. Теперь его мать обращается к Департаменту транспорта с просьбой сделать это место более безопасным.

Мать мальчика написала в Департамент транспорта следующее: «Мы живем на маленьком острове Муху, где живет небольшое сплоченное сообщество - нас всего около 2000 человек. Через наш центр проходит основное шоссе, по которой ежегодно проезжают тысячи автомобилей на паром и с парома. В центре Лийва действует ограничение скорости в 50 километров в час, но поскольку нет никаких физических препятствий для снижения скорости, многие автомобили мчатся через этот участок. Наши дети в опасности, мы сами в опасности».

Скорбящая мать искренне просит ведомство принять меры, чтобы успокоить движение у пешеходного перехода на стороне Ориссааре в Лийва. На этом же месте всего несколько месяцев назад по вине пьяного водителя произошла серьезная авария с участием трех детей и одного взрослого.

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