Родители погибшего ребенка просят сделать движение в деревне более безопасным

Мать мальчика написала в Департамент транспорта следующее: «Мы живем на маленьком острове Муху, где живет небольшое сплоченное сообщество - нас всего около 2000 человек. Через наш центр проходит основное шоссе, по которой ежегодно проезжают тысячи автомобилей на паром и с парома. В центре Лийва действует ограничение скорости в 50 километров в час, но поскольку нет никаких физических препятствий для снижения скорости, многие автомобили мчатся через этот участок. Наши дети в опасности, мы сами в опасности».