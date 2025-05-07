Большой обзор рынка недвижимости: покупатели стали увереннее, банки - уступчивее, продавцы - изобретательнее

По словам профессионального оценщика Domus Kinnisvara Мартина Метсмаа, снижение Euribor и рост зарплат укрепили уверенность покупателей, а стабильные цены способствуют возвращению доверия участников рынка. «Начало этого года на рынке квартир в Таллинне оказалось активнее по числу сделок, чем первые кварталы 2023 и 2024 годов. Средняя цена за квадратный метр за последние годы стабильно держится на уровне около 3000 евро», - отмечает он.

Руководитель отдела финансирования частных лиц LHV Кэтлин Ватсель подчеркивает, что продолжается одна из самых ярких тенденций прошлого года - рефинансирование жилищных кредитов. Это усилило конкуренцию между банками, что сыграло на руку клиентам.

«К примеру, в прошлом году к нам были переведены жилищные кредиты из других банков на сумму почти 160 миллионов евро. Хотя в целом рынок замедлился, объем кредитов на покупку нового жилья у нас вырос на 65% по сравнению с предыдущим годом», - объясняет она.

Рынок квартир: преимущество у покупателей

В 2024 году и в первом квартале текущего года постепенно увеличилось число сделок со старым жилым фондом в Мустамяэ, Ласнамяэ, Пыхья-Таллинне и Кристийне. Цены остаются стабильными, но в некоторых районах покупателям предлагаются скидки.