Эстонский миллионер использовал лазейку, чтобы обойти предписание Департамента конкуренции

Мясокомбинат Rannarootsi и бренд Rannamõisa вместе с логистическим центром теперь принадлежат Кармо Акселю и Мариусу Мёллитсу, которые раньше входили в руководство компании и продолжают управлять ею сегодня. Первый занимает пост исполнительного директора, второй - директора по продажам. Кроме них, в число новых владельцев с меньшими долями вошли Индрек Пыдер и Мярт Тохвер.