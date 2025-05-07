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Эстонский миллионер использовал лазейку, чтобы обойти предписание Департамента конкуренции

Здания мясокомбината Rannarootsi.
Здания мясокомбината Rannarootsi. Фото: Malle-Liisa Raigla, Lääne Elu

В начале апреля крупнейший в Эстонии производитель продуктов питания Maag Grupp был вынужден отказаться от части бизнеса по требованию Департамента конкуренции.

Мясокомбинат Rannarootsi и бренд Rannamõisa вместе с логистическим центром теперь принадлежат Кармо Акселю и Мариусу Мёллитсу, которые раньше входили в руководство компании и продолжают управлять ею сегодня. Первый занимает пост исполнительного директора, второй - директора по продажам. Кроме них, в число новых владельцев с меньшими долями вошли Индрек Пыдер и Мярт Тохвер.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Тем не менее, очевидно, что она потребовала финансовых вложений, поскольку кредит выдал продавец - Maag Grupp. Точнее, его дочерняя компания Maag Food, в которую сосредоточен весь мясной бизнес концерна в Эстонии.

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