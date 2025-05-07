Эстонский миллионер использовал лазейку, чтобы обойти предписание Департамента конкуренции

В начале апреля крупнейший в Эстонии производитель продуктов питания Maag Grupp был вынужден отказаться от части бизнеса по требованию Департамента конкуренции.
Мясокомбинат Rannarootsi и бренд Rannamõisa вместе с логистическим центром теперь принадлежат Кармо Акселю и Мариусу Мёллитсу, которые раньше входили в руководство компании и продолжают управлять ею сегодня. Первый занимает пост исполнительного директора, второй - директора по продажам. Кроме них, в число новых владельцев с меньшими долями вошли Индрек Пыдер и Мярт Тохвер.