Летом приезжающим в Хельсинки туристам предстоят дополнительные расходы

Летом туристам придется платить за посещение церкви в Свеаборге, церкви Иоанна и Часовни тишины в Камппи. В церкви Темппелиаукио - Церковь в скале - плата за посещение взимается круглый год.

В Кафедральном соборе плата за вход была впервые введена прошлым летом. Доходы составили 340 000 евро, рассказывает исполняющая обязанности настоятеля Мари-Анна Аувинен.

«Это не так уж много, но помогает в работе. Нам нужно содержать персонал и проводить уборку помещений. Кроме того, у нас есть гиды и англоязычные экскурсии», - сказала Аувинен.

Автоматы, собирающие входную плату, расположены прямо у дверей. С июня по август вход в главный лютеранский храм Хельсинки для туристов является платным. В остальное время года взнос можно внести добровольно.

Приезжим предлагается бесплатный доступ в Кафедральный собор по будням с 18:00 до 21:00 и по воскресеньям после богослужения.

В крипту собора летом можно попасть бесплатно, и там есть возможность побыть в тишине.

Жители Хельсинки смогут воспользоваться бесплатным входом, показав «церковный паспорт» - специальный пропуск, который можно получить независимо от того, является ли человек членом Евангелическо-лютеранской церкви или нет.