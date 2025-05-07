Атаки ВСУ в Курской области: попытка еще одного прорыва или отвлекающий маневр?

Сейчас интенсивные боевые действия идут сразу в нескольких районах вдоль границы. Российские и украинские войска пытаются наносить удары, отвлекающие противника от других направлений, стараясь таким образом перехватить инициативу и навязать место и время боев, выгодное для себя.

Приграничные районы Курской области остаются местом интенсивных боев с начала августа 2024 года, когда ВСУ неожиданно перешли границу с Россией и заняли почти тысячу квадратных километров, в основном в Суджанском районе.

Российской армии потребовалось более восьми месяцев, чтобы вытеснить ВСУ со своей территории. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов объявил об этом 26 апреля в разговоре с Владимиром Путиным, но бои на территории региона продолжились и после этого, так как украинские войска все еще контролировали небольшой участок у границы.

В том разговоре Герасимов сказал, что Россия создает на приграничной территории Сумской области так называемую «зону безопасности» и что для этого российские военные уже захватили четыре населенных пункта.

Фото: BBC

Теперь, очевидно, чтобы купировать угрозу российского прорыва на новом направлении, украинская армия атаковала российские войска на границе в другом месте - в районе поселка Теткино Глушковского района Курской области.

Информацию об активности украинских сил на этом направлении распространяют в основном российские Z-блогеры.