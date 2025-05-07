Началось самое тайное голосование в мире: как обеспечивается секретность на выборах папы

7 мая начинаются выборы папы римского. Считается, что кардиналов направляет сам Святой Дух. А чтобы исключить любое постороннее вмешательство в голосование, конклав полностью изолируют от внешнего мира.
Это перевод материала корреспондента Би-би-си. Оригинал на английском языке можно почитать здесь.
До тех пор, пока не будет выбран преемник папы Франциска, 133 кардинала будут заперты в Сикстинской капелле. До этого каждый из них поклянется на Евангелии хранить детали в тайне до конца своей жизни.
«Абсолютную и вечную тайну» обязуются соблюдать все, кто находится в Ватикане во время конклава: от двух дежурных врачей до персонала столовой, обслуживающего кардиналов.
На всякий случай капелла и два гостевых дома будут проверены на наличие микрофонов и подслушивающих устройств.
«Чтобы сигналы телефона или Wi-Fi не проникали внутрь или наружу, используются электронные глушилки. Ватикан относится к вопросу изоляции чрезвычайно серьезно», — рассказывает Джон Аллен, главный редактор католического новостного портала Crux.
Полная изоляция
Изоляция нужна не только для того, чтобы держать в секрете процесс голосования, но и для того, чтобы пресечь попытки «злонамеренных сил» взломать систему с целью получить информацию или помешать ходу событий.
Высшие духовные лица должны быть полностью изолированы от светского мира в период подготовки к голосованию.
Католики говорят, что выборами папы руководит Бог, а не политика. Но иерархия не оставляет шансов случайности.
При входе в конклав все обязаны сдать электронные устройства, включая телефоны, планшеты и смарт-часы. За соблюдением правил следит собственная полиция Ватикана.
«Логика такова: доверяй, но проверяй», - объясняет Джон Аллен.
«В гостевом доме для участников конклава нет ни телевизоров, ни газет, ни радио - вообще ничего, - рассказывает монсеньор Паоло де Николо, который три десятилетия возглавлял Папский двор. - Даже окна нельзя открывать, потому что во многих комнатах они выходят во внешний мир».
Все, кто работает на территории Ватикана во время конклава, проходят тщательную проверку, но и им запрещено общаться с выборщиками.
«Кардиналы полностью отрезаны от внешнего мира, - говорит Инес Сан Мартин из Папских миссионерских обществ США. - Будут только рации для особых случаев, например, если нужен врач и на случай "Эй, папу выбрали, кто-нибудь, сообщите звонарям в базилике"».
Но что, если кто-то нарушит правила?
«Существует присяга, и те, кто ее нарушат, рискуют быть отлученными от церкви, - объясняет монсеньор Де Николо. - Никто не осмеливается пойти на это».
Охота на кардиналов
Совсем иначе дела обстоят во время подготовки к конклаву.
Уже в это время кардиналам официально запрещено высказываться, но с момента похорон папы Франциска многие итальянские репортеры, да и просто посетители Ватикана превратились в настоящих охотников за кардиналами.
В попытках выяснить, кто может стать вероятным преемником Франциска, они прочесывают рестораны и кафе, а потом строят догадки по поводу потенциальных альянсов.
«Вино и ригатони: последние трапезы кардиналов», - под таким заголовком описывает газета La Repubblica, как «князья церкви» наслаждаются «хорошими римскими обедами» перед изоляцией.
Потом журналисты расспрашивали официантов, удалось ли им что-то подслушать.
«Ничего, - заверил меня на этой неделе один из официантов в ресторане Roberto's, в паре кварталов от Собора Святого Петра. - Стоит нам подойти поближе, они всегда замолкают».
Еще одно популярное место для засады - возле базилики, у изогнутой колоннады, охватывающей главную площадь. Каждое утро там собираются репортеры с камерами и выслеживают мужчин в красных мантиях и кружевах.
Сейчас в городе находятся почти 250 кардиналов со всего мира, однако голосовать имеют право только те, кому меньше 80 лет.
Каждый день, когда они направляются в Ватикан на ежедневные собрания, где обсуждаются грядущие выборы, каждого из них окружает толпа журналистов. На все вопросы о ходе процесса кардиналы отвечают общими фразами о необходимости единства и заверяют, что конклав будет недолгим.
Внешний мир
«Суть в том, что это должно быть религиозное решение, не политическое, - объясняет Инес Сан Мартин. - Мы говорим, что обсуждением, и голосованием руководит Святой Дух».
Но папа руководит огромной и богатой организацией, обладающей значительным моральным авторитетом во всем мире и влияющей на мировые процессы, от урегулирования конфликтов до вопросов сексуальной этики. То, кого выберет конклав, и то, какие у этого человека взгляды и приоритеты, будет иметь значение далеко за пределами Ватикана.
Вплоть до 1907 года некоторые католические монархи имели право вето на выбор папы. Сегодня попытки повлиять на дискуссии наиболее явно проявляются через публикации в СМИ. Например, римская газета Il Messaggero раскритиковала предполагаемого фаворита, итальянского кардинала Пьетро Паролина, за «своего рода самовыдвижение». А потом появилось видео, на котором филиппинский кардинал Луис Антонио Тагле поет Imagine Джона Леннона. Скорее всего, его опубликовали с целью подорвать популярность кардинала, но вместо этого видео стало вирусным.
А в книге в глянцевой обложке, рассказывающей о потенциальных кандидатах, хвалят консерваторов, например, кардинала Роберта Сара из Гвинеи, обличающего «современные пороки» вроде абортов и «однополой повестки».
«В городе есть группы, которые стараются продвигать интересующие их темы, - говорит Джон Аллен. - Кардиналы знают об этом, они читают газеты. Но они стараются всеми силами от этого отгораживаться».
«Существует ли здесь лоббирование? Да, как на любых выборах. Но оно не так заметно, как я ожидала», - говорит Инес Сан Мартин. По ее мнению, это отчасти связано с тем, что папа Франциск назначил множество кардиналов, в том числе из совершенно новых регионов.
«50 или 60 процентов из них даже не знакомы друг с другом. Так что даже если есть какая-то внешняя группа, которая хотела бы попытаться навязать свою повестку, ей будет сложно выбрать, с кого начать».
Отключиться от шума
К утру среды все выборщики должны уже находиться внутри Ватикана - без телефонов и полностью изолированными от остального мира.
С этого момента, по мнению Джона Аллена, личные предпочтения будут важнее политики, принадлежности к либеральным или консервативным кругам и «шума и гула общественных дискуссий».
«Я действительно думаю, что сейчас ключевое - это дискуссии между кардиналами. Многие из них сейчас высказались впервые. И никогда не знаешь, насколько вдохновляющим может оказаться кто-то из них».