Началось самое тайное голосование в мире: как обеспечивается секретность на выборах папы

Потом журналисты расспрашивали официантов, удалось ли им что-то подслушать.

«Ничего, - заверил меня на этой неделе один из официантов в ресторане Roberto's, в паре кварталов от Собора Святого Петра. - Стоит нам подойти поближе, они всегда замолкают».

Люди с камерами и микрофонами окружили человека в облачении кардинала. Фото: Reuters

Еще одно популярное место для засады - возле базилики, у изогнутой колоннады, охватывающей главную площадь. Каждое утро там собираются репортеры с камерами и выслеживают мужчин в красных мантиях и кружевах.

Сейчас в городе находятся почти 250 кардиналов со всего мира, однако голосовать имеют право только те, кому меньше 80 лет.

Каждый день, когда они направляются в Ватикан на ежедневные собрания, где обсуждаются грядущие выборы, каждого из них окружает толпа журналистов. На все вопросы о ходе процесса кардиналы отвечают общими фразами о необходимости единства и заверяют, что конклав будет недолгим.

Внешний мир

«Суть в том, что это должно быть религиозное решение, не политическое, - объясняет Инес Сан Мартин. - Мы говорим, что обсуждением, и голосованием руководит Святой Дух».

Но папа руководит огромной и богатой организацией, обладающей значительным моральным авторитетом во всем мире и влияющей на мировые процессы, от урегулирования конфликтов до вопросов сексуальной этики. То, кого выберет конклав, и то, какие у этого человека взгляды и приоритеты, будет иметь значение далеко за пределами Ватикана.