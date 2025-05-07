С чего начинается дом: дизайнер интерьеров делится советами, как сделать прихожую уютной

В небольших прихожих пространство ограничено, и его может не хватить для хранения всей обуви. Поэтому специализированная мебель, например, тумбы для обуви, необходима, чтобы использовать каждый сантиметр максимально.

Фото: Ikea

«Тумба с четырьмя отделениями шириной всего 17 см вмещает около восьми пар обуви и прекрасно подходит для узких прихожих. Кроме того, если в помещении есть плинтус, стоит выбирать тумбы с ножками только в передней части – их можно вплотную придвинуть к стене над плинтусом», - рассказала дизайнер.

Когда функциональность сочетается с уютом

Прихожая должна быть уютной, а не перегруженной, поэтому, по словам специалиста по интерьеру, умные решения могут объединить практичность и атмосферность даже в самых маленьких пространствах.

«Узкая скамейка с местом для хранения под сиденьем - это не только удобное место, чтобы завязать шнурки, но и незаметное место для хранения перчаток, шарфов или шапок. Одно удачно размещенное зеркало позволяет не только проверить внешний вид перед выходом, но и зрительно расширяет даже самое тесное помещение за счет отражения света», - сказала Бритта Миквере.

Коврики у двери и ковры в прихожей выполняют сразу несколько функций: они не только украшают интерьер, но и задерживают уличную грязь и пыль, особенно в межсезонье. Чуть более половины (51%) жителей Эстонии признались, что весной борются с увеличившимся количеством грязи и пыли, что может вызывать раздражение.

Фото: Ikea

«Чтобы грязь не разносилась по дому, важно свести ее к минимуму. Для входной двери лучше выбирать коврик с жесткой, как щетка, поверхностью, который эффективно задерживает уличную грязь. Что касается ковра в самой прихожей – здесь нет ограничений: можно выбрать коврик, который покрывает весь вход, сочетается с мебелью или просто украшен симпатичным узором. Ковер может сразу же придать прихожей ощущение уюта», - добавила дизайнер, напомнив, что такие решения могут стоить всего несколько евро.