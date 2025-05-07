С чего начинается дом: дизайнер интерьеров делится советами, как сделать прихожую уютной

Как правило, прихожая - одно из самых небольших помещений в доме, но при этом такое, в котором хранится большое количество вещей. Согласно недавнему исследованию, посвященному жилью в Эстонии, каждый пятый участник признался, что в его прихожей недостаточно места для развешивания одежды, а почти столько же указали на нехватку подходящего места для хранения обуви.
Дизайнер интерьеров делится советами, на какие ключевые моменты стоит обратить внимание, чтобы вход в квартиру был и практичным, и уютным.
Как справиться с проблемой хранения
Основная функция прихожей - хранение верхней одежды и уличной обуви, чтобы вход и выход из дома были удобными. Согласно заказанному IKEA исследованию каждый пятый (20%) заявил, что у него недостаточно места для развешивания пальто и шарфов, а почти столько же (19%) признали, что больше всего их беспокоит именно проблема хранения обуви. Еще 18% респондентов отметили нехватку в прихожей места для сидения.
«Основа порядка в прихожей - создание четких зон для повседневных и сезонных вещей. Комбинирование разных мелких решений для хранения - например, открытых корзин и полок - помогает создать не только функциональное, но и уютное пространство. Визуальная привлекательность и общее чувство комфорта также играют важную роль, ведь прихожая - это то, с чего начинается и чем заканчивается наш день», - сказала руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Бритта Миквере.
Говоря о конкретных практических решениях, дизайнер отметила, что одни только крючки могут создать в прихожей ощущение беспорядка - потому стоит подумать о шкафе, который аккуратно скроет верхнюю одежду.
Повседневные пальто и куртки можно оставить на доступных крючках, а несезонную одежду и обувь - убрать за закрытые дверцы, что создаст опрятный и чистый вид. Простой настенный крючок, установленный на разной высоте, позволяет разместить как длинные куртки, так и, например, детские рюкзаки.
В небольших прихожих пространство ограничено, и его может не хватить для хранения всей обуви. Поэтому специализированная мебель, например, тумбы для обуви, необходима, чтобы использовать каждый сантиметр максимально.
«Тумба с четырьмя отделениями шириной всего 17 см вмещает около восьми пар обуви и прекрасно подходит для узких прихожих. Кроме того, если в помещении есть плинтус, стоит выбирать тумбы с ножками только в передней части – их можно вплотную придвинуть к стене над плинтусом», - рассказала дизайнер.
Когда функциональность сочетается с уютом
Прихожая должна быть уютной, а не перегруженной, поэтому, по словам специалиста по интерьеру, умные решения могут объединить практичность и атмосферность даже в самых маленьких пространствах.
«Узкая скамейка с местом для хранения под сиденьем - это не только удобное место, чтобы завязать шнурки, но и незаметное место для хранения перчаток, шарфов или шапок. Одно удачно размещенное зеркало позволяет не только проверить внешний вид перед выходом, но и зрительно расширяет даже самое тесное помещение за счет отражения света», - сказала Бритта Миквере.
Коврики у двери и ковры в прихожей выполняют сразу несколько функций: они не только украшают интерьер, но и задерживают уличную грязь и пыль, особенно в межсезонье. Чуть более половины (51%) жителей Эстонии признались, что весной борются с увеличившимся количеством грязи и пыли, что может вызывать раздражение.
«Чтобы грязь не разносилась по дому, важно свести ее к минимуму. Для входной двери лучше выбирать коврик с жесткой, как щетка, поверхностью, который эффективно задерживает уличную грязь. Что касается ковра в самой прихожей – здесь нет ограничений: можно выбрать коврик, который покрывает весь вход, сочетается с мебелью или просто украшен симпатичным узором. Ковер может сразу же придать прихожей ощущение уюта», - добавила дизайнер, напомнив, что такие решения могут стоить всего несколько евро.