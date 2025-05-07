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Байден о политике Трампа в отношении Украины: я ее не совсем понимаю...

Перевод: Сергей Светлов
Джо Байден.
Джо Байден. Фото: KAMIL KRZACZYNSKI/REUTERS/Scanpix

Бывший президент США Джо Байден дал первое интервью после ухода с поста британской телерадиокомпании Би-би-си, в котором, среди прочего, раскритиковал попытки действующего президента Дональда Трампа заключить мир между Украиной и Россией.

В беседе с Би-би-си, состоявшейся в его родном штате Делавэр, Байден признал, что все, кто верит, что глава российского режима Владимир Путин прекратит свои действия после получения территорий в рамках возможного мирного соглашения, просто наивны. Он таким образом косвенно упомянул недавний мирный план Трампа, предполагающий, что Украина должна будет уступить аннексированные территории России.

«Это современная политика умиротворения», - заявил Байден в понедельник, сравнив этот подход с политикой бывшего премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена, который в конце 1930-х годов пытался удовлетворить требования Адольфа Гитлера, чтобы избежать масштабной войны в Европе.

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