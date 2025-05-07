Байден о политике Трампа в отношении Украины: я ее не совсем понимаю...

В беседе с Би-би-си, состоявшейся в его родном штате Делавэр, Байден признал, что все, кто верит, что глава российского режима Владимир Путин прекратит свои действия после получения территорий в рамках возможного мирного соглашения, просто наивны. Он таким образом косвенно упомянул недавний мирный план Трампа, предполагающий, что Украина должна будет уступить аннексированные территории России.