Школа серфинга продает базу у «Русалки»: качество воды критически упало

Как пояснил основатель школы Time to surf Андрей Петров, в прошлом году качество морской воды в этом районе критически упало - из-за этого в разгар сезона школе пришлось перекраивать расписание занятий и детских лагерей.

«Участились случаи отравлений. Сперва я предполагал, что дело в вирусе, который дети приносили из других лагерей - сейчас расписание у многих школьников плотное, нередко приезжают со смены на смену сразу, буквально на следующий день», - рассказал Петров, добавив, что когда и со следующей сменой ситуация повторилась, стало ясно, что дело все же в воде.

По словам бизнесмена, он обратился за консультацией в городские инстанции, но там только развели руками - Инглиранд не входит в число общественных пляжей, рекомендованных для купания.

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В августе 2024 года Департамент здоровья заявил, что купание на пляже Инглиранд возле «Русалки» может быть опасным. Управа района Кесклинн установила на пляже новые ясно запрещающие купание знаки, чтобы нагляднее предостерегать людей от захода в воду.

«Хотя знаки, призывающие не купаться, и раньше стояли на этом пляже, со временем люди привыкли к ним и нередко предпочитали их игнорировать. Департамент здоровья и управа района Кесклинн сочли необходимым обновить знаки и разместить их в наиболее заметных местах. Знаки четко показывают, что в воду лучше не заходить, поскольку это опасно для здоровья», - комментировал старейшина района Кесклинн Сандер Андла.

Тогда же в Таллиннскую детскую больницу поступило около 15 маленьких пациентов, у которых были диагностированы различные инфекции желудочно-кишечного тракта, вызывающие сильную рвоту и понос. Все эти пациенты незадолго до поступления в больницу купались или играли на пляже Инглиранд возле памятника «Русалка».