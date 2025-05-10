Видео «Сначала нашли руку, потом ногу, а голову так и не нашли»: помимо вскрытия трупов у судмедэкспертов полно работы и с живыми

В рамках серии передач Rus.Postimees «Секрет профессии» журналист Екатерина Чернова рассказывает о необычных, редких и очень интересных профессиях жителей Эстонии.
Вскрытие трупов, запах гнили и осмотр мест преступления. Немногие врачи решаются выбрать своей специализацией судебную медицину, а вот Михаил Васин не испугался трудностей. Уже много лет он работает судмедэкспертом в Институте судебной экспертизы в Кохтла-Ярве. Свою карьеру он начал с работы санитаром, потом понял, что хочет быть врачом-специалистом. И хотя ему нравились абсолютно все специализации, остановился он на судебной медицине.
Задача судмедэксперта - установить причину смерти, вызванную не болезнями, а внешними причинами - то есть в случае убийства, самоубийства, пожара, переохлаждения, отравления и т. д.
«Если абстрагироваться от того, что перед тобой мертвое тело, которое нужно разрезать вдоль и поперек и исследовать все органы, абстрагироваться от того, что в теле много жидкостей, что оно могло пролежать в квартире несколько дней с соответственными гнилостными изменениями, в принципе остается чистая аналитическая работа, - говорит Михаил. - Как и у любого другого врача. Когда пациент приходит на прием, доктор его осматривает, берет анализы, потом всё анализирует и ставит диагноз».
Вот только пациенты Михаила уже не разговаривают. Историю смерти, болезней и прочие детали судмедэксперту рассказывают органы человека.
В своей работе Михаил Васин любит абсолютно все аспекты. Не отталкивают его даже специфические запахи, исходящие от гниющего трупа и физиологических жидкостей.
«К запаху быстро привыкаешь. Неприятные ощущения длятся лишь первые три минуты. Потом обонятельные рецепторы адаптируются, и запахи уже не чувствуешь. Здесь большую роль играет психологическое восприятие. То есть как ты к этому относишься», - уверяет Михаил.
На регионы Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа приходится два судмедэксперта - Михаил и его коллега. Бывают дни, когда большая часть их работы проходит за компьютером и анализом биологического материала, а бывает - что весь день занимают вскрытия.
«Самое простое вскрытие занимает примерно час, самое длительное вскрытие я проводил около шести часов. Это было ДТП, множественные травмы. Нужно всё зафиксировать, описать, проанализировать. Это требует большого количества времени».
Чаще всего трупы поступают судмедэксперту, так сказать, в целом виде, но бывают и более тяжелые случаи.
«Да, мне доводилось исследовать части тела, которые находили по очереди. Сначала руку нашли, потом ногу, потом всё остальное. Голову так и не нашли. Еще был случай недалеко от Раквере: груженая фура упала с моста, и водитель не успел выбраться. От водителя очень мало что осталось. Точнее, осталось достаточно, но оно было в таком состоянии, что исследовать там было в принципе нечего», - вспоминает Михаил.
Бытует мнение, что судмедэксперты занимаются только вскрытиями, однако частенько они проводят осмотр и живых людей.
«Чаще всего это экспертиза телесных повреждений - синяки, царапины, раны, шрамы, зажившие переломы. Потерпевший либо сам приходит с постановлением об экспертизе, либо его приводит полиция. Нужно выяснить, когда и как появился синяк, чем причинено повреждение. Осматриваем, документируем, выносим заключение».
Васин и его коллега даже занимаются сбором ДНК для проведения анализа на отцовство. Одна из самых частых причин необходимости данного теста - отцы пытаются избежать обязанности платить алименты.
Но и это не всё, чем занимается судмедэксперт. Его могут вызвать на место трагедии осматривать труп и днем, и ночью, если есть подозрение, что было совершено преступление. Или в кабинет гинеколога, чтобы зафиксировать следы сексуального насилия. Порой Михаила вызывают даже на место ДТП, хотя, казалось бы, зачем, ведь аварии происходят непреднамеренно.
«Иногда бывает такое, что в результате ДТП умирает несколько человек. Один из выживших, как правило, водитель, сажает на водительское сиденье труп и говорит, что хоть машина и моя, но за рулем был он, и он почему-то въехал в дерево», - рассказывает Васин.
В кино судмедэксперты работают в тесной связке со следователями и детективами. В реальности же всё иначе.
Как судмедэксперты работают с полицейскими, какие опасности поджидают при вскрытии трупа и сколько зарабатывают представители этой профессии в Эстонии? Ответы на эти вопросы вы найдете, посмотрев видео.