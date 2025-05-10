Видео «Сначала нашли руку, потом ногу, а голову так и не нашли»: помимо вскрытия трупов у судмедэкспертов полно работы и с живыми

Вскрытие трупов, запах гнили и осмотр мест преступления. Немногие врачи решаются выбрать своей специализацией судебную медицину, а вот Михаил Васин не испугался трудностей. Уже много лет он работает судмедэкспертом в Институте судебной экспертизы в Кохтла-Ярве. Свою карьеру он начал с работы санитаром, потом понял, что хочет быть врачом-специалистом. И хотя ему нравились абсолютно все специализации, остановился он на судебной медицине.

Задача судмедэксперта - установить причину смерти, вызванную не болезнями, а внешними причинами - то есть в случае убийства, самоубийства, пожара, переохлаждения, отравления и т. д.

«Если абстрагироваться от того, что перед тобой мертвое тело, которое нужно разрезать вдоль и поперек и исследовать все органы, абстрагироваться от того, что в теле много жидкостей, что оно могло пролежать в квартире несколько дней с соответственными гнилостными изменениями, в принципе остается чистая аналитическая работа, - говорит Михаил. - Как и у любого другого врача. Когда пациент приходит на прием, доктор его осматривает, берет анализы, потом всё анализирует и ставит диагноз».

Вот только пациенты Михаила уже не разговаривают. Историю смерти, болезней и прочие детали судмедэксперту рассказывают органы человека.

В своей работе Михаил Васин любит абсолютно все аспекты. Не отталкивают его даже специфические запахи, исходящие от гниющего трупа и физиологических жидкостей.