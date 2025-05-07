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Денег нет: в Министерстве не смогли выделить премию директору музея с 33-летним стажем

Яак Пихлак возглавлял Вильяндиский музей с 1991 года.
Яак Пихлак возглавлял Вильяндиский музей с 1991 года. Фото: Marko Saarm

Член Вильяндиского горсобрания и председатель Общества друзей Вильяндиского музея Хейки Раудла обратился к министру культуры Хейди Пурга с предложением наградить многолетнего директора музея Яака Пихлака достойной денежной премией за дело всей жизни. Министерство не нашло для этого возможности.

На прошлой неделе директор Вильяндиского музея Яак Пихлак передал ключи исполнительному директору недавно созданного фонда Вильяндиского музея - Ану Ранну. Этим завершилась почти 34-летняя работа Пихлака в должности - он руководил музеем дольше всех в Эстонии. Возможно, он также был самым долго работающим руководителем государственной организации в стране.

«Под его руководством были построены фондохранилища и рабочие помещения музея, отреставрировано здание выставочного зала, а также создан дом для музейной деятельности, - перечислил Хейки Раудла, говоря о заслугах Пихлака. - Филиал музея - дом-музей композитора Марта Саара - по его инициативе получил систему отопления на основе геотермального тепла и буровой колодец, а также был полностью отреставрирован жилой дом».

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