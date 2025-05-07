Денег нет: в Министерстве не смогли выделить премию директору музея с 33-летним стажем

На прошлой неделе директор Вильяндиского музея Яак Пихлак передал ключи исполнительному директору недавно созданного фонда Вильяндиского музея - Ану Ранну. Этим завершилась почти 34-летняя работа Пихлака в должности - он руководил музеем дольше всех в Эстонии. Возможно, он также был самым долго работающим руководителем государственной организации в стране.

«Под его руководством были построены фондохранилища и рабочие помещения музея, отреставрировано здание выставочного зала, а также создан дом для музейной деятельности, - перечислил Хейки Раудла, говоря о заслугах Пихлака. - Филиал музея - дом-музей композитора Марта Саара - по его инициативе получил систему отопления на основе геотермального тепла и буровой колодец, а также был полностью отреставрирован жилой дом».