Денег нет: в Министерстве не смогли выделить премию директору музея с 33-летним стажем

Член Вильяндиского горсобрания и председатель Общества друзей Вильяндиского музея Хейки Раудла обратился к министру культуры Хейди Пурга с предложением наградить многолетнего директора музея Яака Пихлака достойной денежной премией за дело всей жизни. Министерство не нашло для этого возможности.
На прошлой неделе директор Вильяндиского музея Яак Пихлак передал ключи исполнительному директору недавно созданного фонда Вильяндиского музея - Ану Ранну. Этим завершилась почти 34-летняя работа Пихлака в должности - он руководил музеем дольше всех в Эстонии. Возможно, он также был самым долго работающим руководителем государственной организации в стране.