РАЙНЕР САКС Информационная война набирает обороты: Путин ограничивает доступ к интернету до 9 мая

Вряд ли такая мера снизит вероятность ударов украинских дронов. Вероятнее всего, такое ограничение затруднит распространение информации о дроновых атаках в социальных сетях, если таковые произойдут. В условиях действия ограничений просмотр телеканалов станет единственным способом получения информации. Все официально доступные телеканалы в России находятся под контролем властей, и таким образом можно обеспечить полное пребывание людей в информационном пространстве, созданном правительством.

В российском медиапространстве по сравнению с предыдущими годами ведется особенно интенсивная информационная кампания, цель которой - создать впечатление масштабного празднования Дня Победы по всей стране. Одним из показательных примеров стало видео, опубликованное предприятием «Уралвагонзавод» - единственным в России производителем новых танков.

В ролике демонстрируется, как украшенный красными флагами железнодорожный состав отправляет на фронт партию танков Т-72 и Т-90. Постановка тщательно воспроизводит стилистику советских пропагандистских фильмов времен Второй мировой войны, и нет сомнений, что это сделано намеренно. В России продолжается масштабная кампания по информационному воздействию, направленная на формирование атмосферы победного воодушевления, которую стараются перенести и на современный контекст войны в Украине.

Официальный представитель президента России заявил, что в случае нарушения Украиной предложенного Россией перемирия, последует «адекватный ответ». Это заявление свидетельствует о том, что российские ведомства продолжают действовать по устоявшимся схемам, и нет оснований полагать, что сама Россия намерена соблюдать предложенное ею перемирие.