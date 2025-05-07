РАЙНЕР САКС Информационная война набирает обороты: Путин ограничивает доступ к интернету до 9 мая

Из России поступают сообщения о том, что начиная с сегодняшнего дня и до окончания празднования 9 мая будет ограничен доступ жителей страны к интернету. Официального уведомления пока не было, однако распространяется информация, что ограничения вводятся под предлогом снижения угрозы атак, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Вряд ли такая мера снизит вероятность ударов украинских дронов. Вероятнее всего, такое ограничение затруднит распространение информации о дроновых атаках в социальных сетях, если таковые произойдут. В условиях действия ограничений просмотр телеканалов станет единственным способом получения информации. Все официально доступные телеканалы в России находятся под контролем властей, и таким образом можно обеспечить полное пребывание людей в информационном пространстве, созданном правительством.
В российском медиапространстве по сравнению с предыдущими годами ведется особенно интенсивная информационная кампания, цель которой - создать впечатление масштабного празднования Дня Победы по всей стране. Одним из показательных примеров стало видео, опубликованное предприятием «Уралвагонзавод» - единственным в России производителем новых танков.
В ролике демонстрируется, как украшенный красными флагами железнодорожный состав отправляет на фронт партию танков Т-72 и Т-90. Постановка тщательно воспроизводит стилистику советских пропагандистских фильмов времен Второй мировой войны, и нет сомнений, что это сделано намеренно. В России продолжается масштабная кампания по информационному воздействию, направленная на формирование атмосферы победного воодушевления, которую стараются перенести и на современный контекст войны в Украине.
Официальный представитель президента России заявил, что в случае нарушения Украиной предложенного Россией перемирия, последует «адекватный ответ». Это заявление свидетельствует о том, что российские ведомства продолжают действовать по устоявшимся схемам, и нет оснований полагать, что сама Россия намерена соблюдать предложенное ею перемирие.
Украина вернула из российского плена 205 военнослужащих. Как и в предыдущих обменах, среди них есть участники обороны Мариуполя, что говорит о том, что у Украины находятся в плену люди, важные для России. В связи с обменом можно предположить снижение активности боевых действий на фронте в ближайшие дни.
Воздушные удары
Украинские дроны вчера двигались по обширной территории в западной части России и в окрестностях Москвы. Поступают сообщения о взрывах, однако информации о конкретных целях ударов пока мало. В Саранске (административный центр Мордовии, к востоку от Москвы) сообщается о успешном ударе по химическому предприятию. На данный момент известно только о крупном пожаре на территории этого предприятия.
Российские ракетные войска нанесли баллистический удар по пригородам Сум, в результате которого погибли три человека. Ранее российские войска уже наносили удары по Сумам баллистическими ракетами, когда возникали серьезные проблемы на фронте в Курской области.
Также сегодня ночью российская армия ударила по Украине иранскими дронами. Главными целями стали Запорожье и Киев. В Запорожье произошел пожар, в результате которого пострадали два человека, а в Киеве зафиксированы несколько возгораний и несколько раненых. Также ранее сообщалось о ракетном ударе по Киеву, в результате которого, по данным местных властей, из-за падения обломков ракеты возник пожар на одном из складов. Один из украинских официальных источников сообщил, что в Киеве в результате этого удара погибли два человека, однако эта информация не была подтверждена.
Ситуация на фронте
Число ударов, инициированных российской армией на фронте, вчера снизилось до среднего уровня последних недель. Активные боевые действия продолжались на основных направлениях наступления. На других направлениях активность российской армии была переменной.
- На Курском, Сумском и Белгородском направлениях российские источники подтвердили продвижение украинской армии в районе населенного пункта Теткино. Вчера в российских источниках также появилась информация о том, что в боях последних дней погиб командующий 76-й воздушно-десантной дивизией (постоянное место дислокации - город Псков). Эта дивизия сражается в Курской области, и украинская армия несколько раз за последние дни попадала по командным пунктам российских войск. Эта информация официально не подтверждена. Активность российской армии в последние дни была ниже обычного, что косвенно указывает на возможные проблемы с управлением. Российские военные блогеры прогнозируют новое крупное наступление украинских войск в Курской области, однако вряд ли украинское командование планирует такую атаку в настоящее время.
- На Харьковском направлении активность российской армии в районе Вовчанска значительно возросла, но эти удары не принесли результатов.
- На Купянском направлении количество атак российских войск было ниже обычного. Интенсивное наступление продолжалось в районе Лимана. На Сиверском направлении российские войска были пассивны. В целом, на этом участке фронта существенных изменений не произошло.
- В районе Бахмута активность российских войск в районе Часова Яра была низкой. В окрестностях Торецка активность российской армии оставалась ниже обычной по сравнению с предыдущими месяцами.
- В районе Покровска количество российских атак снизилось, однако это остается самым интенсивным направлением наступления. Большинство атак осуществляются малыми пехотными группами. На юго-запад от Донецка темп атак также остается высоким, однако существенных изменений линии фронта нет.
- На Южном фронте интенсивность атак российской армии снизилась, и ситуация остается стабильной. Из оккупированного Крыма вчера поступили сообщения о ракетном ударе Украины с использованием ракет «Нептун». Позже было заявлено, что все ракеты были перехвачены российскими средствами ПВО. Также появились сообщения о возможной угрозе ракетного удара Украины в районе Новороссийска. Украинские власти вчера опубликовали видео успешных атак беспилотников на российские системы ПВО.