АНАЛИЗ Таллиннской больницы не будет, потому что на нее нет денег

У этого вопроса как минимум две политические стороны. Все нынешние правящие партии в Таллинне (социал-демократы, «Отечество», Партия реформ, «Ээсти 200») заинтересованы в том, чтобы не дать Михаилу Кылварту (Центристская партии) и его однопартийцам дополнительных козырей накануне осенних выборов. Идея строительства новой объединенной таллиннской больницы изначально возникла при Центристской партии. Поэтому, если сейчас кто-то официально заявит, что больницы не будет, центристы, разумеется, сразу используют это в своих интересах.