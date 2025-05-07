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АНАЛИЗ Таллиннской больницы не будет, потому что на нее нет денег

Перевод: Ева Ойжинская
Пяртель-Пеэтер Пере, Карл Сандер Казе и Евгений Осиновский обсуждают, кто виноват в том, что решение о строительстве объединенной таллиннской больницы до сих пор не принято.
Пяртель-Пеэтер Пере, Карл Сандер Казе и Евгений Осиновский обсуждают, кто виноват в том, что решение о строительстве объединенной таллиннской больницы до сих пор не принято. Фото: Madis Veltman

Некоторые партии по политическим причинам не могут открыто признать то, что написано в заголовке.

У этого вопроса как минимум две политические стороны. Все нынешние правящие партии в Таллинне (социал-демократы, «Отечество», Партия реформ, «Ээсти 200») заинтересованы в том, чтобы не дать Михаилу Кылварту (Центристская партии) и его однопартийцам дополнительных козырей накануне осенних выборов. Идея строительства новой объединенной таллиннской больницы изначально возникла при Центристской партии. Поэтому, если сейчас кто-то официально заявит, что больницы не будет, центристы, разумеется, сразу используют это в своих интересах.

Второй политический аспект связан с внутренними разногласиями в правящей коалиции столицы. Некоторые признаки этих разногласий проявились уже во время пресс-конференции городского правительства во вторник. Тем не менее, мэр Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия Эстонии) и вице-мэр Карл Сандер Казе («Отечество») высказывались о проекте больницы примерно одинаково.

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