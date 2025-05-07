В апреле уровень безработицы упал до самого низкого показателя за год

«Если посмотреть, насколько снизилась безработица в апреле, то и здесь нет больших неожиданностей. Сейчас кажется, что формула безработицы этого года - это 2024 год минус 4000. Это значит, что показатели безработицы движутся точно так же, как и в прошлом году, только безработных примерно на 4000 меньше», - отметил руководитель по связям с общественностью Кассы по безработице Лаури Кооль.

На последний день апреля этого года в базе данных Кассы по безработице числилось менее 47 300 безработных, что на более чем 2400 человек меньше по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом сравнении сокращение оказалось еще более значительным: в конце апреля прошлого года в кассе было зарегистрировано 51 900 человек (примерно столько же было в 2023 году).