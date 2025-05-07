В апреле уровень безработицы упал до самого низкого показателя за год

Снижение зарегистрированной безработицы, начавшееся в марте, продолжилось и в апреле. Подобная тенденция наблюдается и в предыдущие годы. Поэтому сокращение числа безработных не стало особым сюрпризом, сообщила Касса по безработице.
«Если посмотреть, насколько снизилась безработица в апреле, то и здесь нет больших неожиданностей. Сейчас кажется, что формула безработицы этого года - это 2024 год минус 4000. Это значит, что показатели безработицы движутся точно так же, как и в прошлом году, только безработных примерно на 4000 меньше», - отметил руководитель по связям с общественностью Кассы по безработице Лаури Кооль.