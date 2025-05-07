В Нарве откроется новый ресторан быстрого питания

Новый ресторан в Нарве создаст десять рабочих мест и предложит комфортные условия для питания на площади 180 квадратных метров, одновременно принимая до 50 гостей.

Инвестиции в ресторан в Нарве составляют 350 тысяч евро, и это часть более крупного плана расширения, в рамках которого Hesburger продвигает концепцию Döner HeseKebab по всей Эстонии.

«Мы выбрали Нарву для открытия нашего третьего ресторана, потому что это важный для нас город - мы хотим предложить жителям Нарвы кебаб, который уже завоевал большую популярность в Таллинне», - говорит директор по развитию и маркетингу международных рынков Hesburger Иева Салмела.

Она добавляет: «Мы также обогатили наше меню, и теперь в наших ресторанах, помимо традиционных блюд, можно попробовать совершенно новые: врапы с донер-кебабом, врапы с донер-курицей, врапы с донер-соей, мини-врапы с донер-кебабом, мини-врапы с донер-курицей, мини-врапы с донер-соей».