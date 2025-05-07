В Нарве откроется новый ресторан быстрого питания

Döner HeseKebab® & Gyros расширяется и завтра, 8 мая, открывает свой третий ресторан в Эстонии, на этот раз в центре Astri в Нарве.
Новый ресторан в Нарве создаст десять рабочих мест и предложит комфортные условия для питания на площади 180 квадратных метров, одновременно принимая до 50 гостей.
Инвестиции в ресторан в Нарве составляют 350 тысяч евро, и это часть более крупного плана расширения, в рамках которого Hesburger продвигает концепцию Döner HeseKebab по всей Эстонии.
«Мы выбрали Нарву для открытия нашего третьего ресторана, потому что это важный для нас город - мы хотим предложить жителям Нарвы кебаб, который уже завоевал большую популярность в Таллинне», - говорит директор по развитию и маркетингу международных рынков Hesburger Иева Салмела.
Она добавляет: «Мы также обогатили наше меню, и теперь в наших ресторанах, помимо традиционных блюд, можно попробовать совершенно новые: врапы с донер-кебабом, врапы с донер-курицей, врапы с донер-соей, мини-врапы с донер-кебабом, мини-врапы с донер-курицей, мини-врапы с донер-соей».
С открытием ресторана в Нарве в ресторанах HeseKebab начинаются месячные акции - в рамках первой акции до конца мая роллы с донер-кебабом, роллы с донер-курицей и роллы с донер-соей можно купить по специальной цене 6,90 € (обычная цена 8,50 €). Все продукты также доступны через приложение Hesburger и курьерские службы.