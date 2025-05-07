Отпуск опустошает ваш кошелек? Эксперт делится советами о том, как провести лето с минимальным бюджетом

При планировании отпуска важно знать, что в соответствии с Законом о трудовом договоре отпускные должны быть выплачены работнику не позднее чем за один рабочий день до начала отпуска. Однако стороны могут договориться и о более поздней выплате отпускных, и именно такой вариант рекомендует Уусма. «Если отпускные будут перечислены на ваш счет до начала отпуска, у вас может возникнуть соблазн потратить больше во время отдыха. Но это означает, что после отпуска ваш бюджет может выйти из равновесия на несколько месяцев», – говорит он.

Самая большая проблема во время отпуска – это эмоциональный шопинг, который не был предусмотрен в бюджете. Деньги тратятся на спонтанные поездки, питание и проживание. Если еще несколько лет назад можно было сэкономить, отдыхая в Эстонии, то теперь, по словам Уусма, ситуация изменилась: «Рост цен привел к тому, что отдыхать в Эстонии стало иногда так же дорого, как и за рубежом, потому что во время путешествия по Эстонии вам также нужно где-то ночевать и питаться, а сэкономить можно только на транспортных расходах».