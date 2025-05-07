Отпуск опустошает ваш кошелек? Эксперт делится советами о том, как провести лето с минимальным бюджетом

Сезон отпусков приближается, и, хотя свободные дни приносят много радости, возросшие расходы могут вызвать тревогу. Чтобы избежать ситуации, когда к концу отпуска бюджет оказывается превышен, а денег почти не осталось, руководитель подразделения инвестиционных продуктов и услуг Luminor Сийм Уусма делится практическими советами, как держать под контролем летние расходы.
При планировании отпуска важно знать, что в соответствии с Законом о трудовом договоре отпускные должны быть выплачены работнику не позднее чем за один рабочий день до начала отпуска. Однако стороны могут договориться и о более поздней выплате отпускных, и именно такой вариант рекомендует Уусма. «Если отпускные будут перечислены на ваш счет до начала отпуска, у вас может возникнуть соблазн потратить больше во время отдыха. Но это означает, что после отпуска ваш бюджет может выйти из равновесия на несколько месяцев», – говорит он.
Самая большая проблема во время отпуска – это эмоциональный шопинг, который не был предусмотрен в бюджете. Деньги тратятся на спонтанные поездки, питание и проживание. Если еще несколько лет назад можно было сэкономить, отдыхая в Эстонии, то теперь, по словам Уусма, ситуация изменилась: «Рост цен привел к тому, что отдыхать в Эстонии стало иногда так же дорого, как и за рубежом, потому что во время путешествия по Эстонии вам также нужно где-то ночевать и питаться, а сэкономить можно только на транспортных расходах».
Самый важный шаг к беззаботному отпуску, по мнению эксперта, – начать откладывать деньги на него заранее. «Можно завести отдельный счет для отпуска и летних развлечений и откладывать на него понемногу каждый месяц. Если вы заранее знаете, сколько будут стоить авиабилеты, проживание, и каковы будут другие расходы, вам будет проще подготовиться к ним заранее и распределить накопление на несколько месяцев».
Кроме того, Уусма советует распределять крупные расходы, например, покупать авиабилеты как можно раньше, чтобы не тратить сразу большие суммы. Часто заблаговременное планирование означает и более выгодные цены. После того как билеты и проживание оплачены, нужно подумать о других расходах. «Вы можете планировать свои расходы на отпуск, как месячный бюджет. Это значит, что разумнее всего подсчитать все текущие расходы на отпуск, включая питание и развлечения, разделить их на количество дней путешествия и стараться придерживаться этой суммы каждый день», – советует эксперт.
Отпуск – это, прежде всего, удовольствие, но важно помнить, что отдых закончится, и вам придется вернуться к повседневной жизни. Поэтому важно не брать кредит на время отпуска, так как потом это будет оказывать финансовое давление на ваш кошелек в течение долгого времени. По мнению Сийма Уусма, лучше сосредоточиться на сознательной и последовательной экономии, чтобы вы могли свободно наслаждаться отпуском, не опасаясь последующего финансового стресса.