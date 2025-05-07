Внимание Спасатели, полиция и скорая помощь проведут масштабные учения

Учения начнутся утром в 7:00 и завершатся после обеда в 13:00 в районе моста Сыпрузе в Тарту. Основное внимание в учениях уделяется взаимодействию экстренных служб и готовности к происшествиям с массовыми жертвами. Отрабатываются спасение пострадавших и первоочередные действия на месте происшествия.

По словам организаторов учений, мероприятия не должны существенно мешать повседневной жизни горожан, однако участникам движения, включая пешеходов, следует быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. В районе моста Сыпрузе возможны временные ограничения. Нужно быть готовыми к присутствию на улицах города большего числа экстренных служб, чем обычно, а также учитывать, что учения могут в определенной мере повлиять на привычное движение в этом районе. Участвующие в учениях службы продолжают оказывать экстренную помощь и реагировать на происшествия в обычном объеме.

Один из координаторов учений, Каарел Лехтоя из скорой помощи Тарту, пояснил, что согласно действующим инструкциям отрабатывается, как обеспечить пострадавшим наилучшую помощь уже на месте происшествия.

«Такие учения помогают повысить готовность экстренных служб к неожиданным происшествиям и укрепляют сотрудничество между различными ведомствами», - добавил оперативный дежурный Южного спасательного центра Александр Ильин.

Со стороны Департамента полиции и погранохраны руководитель, майор полиции Анти Пейпонен, отметил, что совместные тренировки экстренных служб при разрешении подобных происшествий обеспечивают лучшую готовность к реальным случаям.