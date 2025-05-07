Лизелль Яэтма вошла в топ-10 лучниц на втором этапе Кубка мира!

В первый соревновательный день Лизелль Яэтма продемонстрировала высокий класс: результат квалификации - 704 очка - принес ей 8-е место среди 43 участниц и позволил автоматически пройти в следующий раунд, минуя дуэли 1/32 финала. Ее лучший личный результат на сегодняшний день - 709 из 720 возможных очков, что также является рекордом Эстонии. В прошлом сезоне максимальный мировой рейтинг Лизелль Яэтма составлял 702 очка, а сейчас она занимает 14-е место в мировом рейтинге. Лучший результат среди женщин показала мексиканка Андреа Бессерра - 711 очков.

Перед соревнованиями 25-летняя Лизелль Яэтма прокомментировала: «Я очень взволнована и жду старта с большим интересом. Немного нервничаю, поскольку чувствую, что настройка лука еще не совсем идеальна, но надеюсь, что все пройдет хорошо!»

Меэри-Марита Паас (23 года), занимающая в мировом рейтинге шестое место, неудачно выступила в квалификации: с результатом 693 очка она получила только 25-й номер посева. Для эстонской сборной ситуация особенно обидная, потому что, если Меэри-Марита Паас пробьется в четверг в следующий раунд из 1/32 финала, то в 1/16 финала ей предстоит дуэль с Лизелль Яэтма, своей напарницей по команде. Это означает, что шансы увидеть обеих эстонок в 1/8 финала отсутствуют - туда сможет выйти только одна из них.