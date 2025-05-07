Лизелль Яэтма вошла в топ-10 лучниц на втором этапе Кубка мира!

С 6 по 11 мая в Шанхае (Китай) проходит второй этап Кубка мира по стрельбе из лука Hyundai, в котором Эстонию представляют участники Team Estonia: Меэри-Марита Паас, Лизелль Яэтма и Робин Яэтма вместе с тренером Маарикой Яэтма. Для сборной это первый этап Кубка мира в нынешнем сезоне, поскольку по финансовым причинам эстонцы не смогли принять участие в первом этапе в США.
В первый соревновательный день Лизелль Яэтма продемонстрировала высокий класс: результат квалификации - 704 очка - принес ей 8-е место среди 43 участниц и позволил автоматически пройти в следующий раунд, минуя дуэли 1/32 финала. Ее лучший личный результат на сегодняшний день - 709 из 720 возможных очков, что также является рекордом Эстонии. В прошлом сезоне максимальный мировой рейтинг Лизелль Яэтма составлял 702 очка, а сейчас она занимает 14-е место в мировом рейтинге. Лучший результат среди женщин показала мексиканка Андреа Бессерра - 711 очков.
Перед соревнованиями 25-летняя Лизелль Яэтма прокомментировала: «Я очень взволнована и жду старта с большим интересом. Немного нервничаю, поскольку чувствую, что настройка лука еще не совсем идеальна, но надеюсь, что все пройдет хорошо!»
Меэри-Марита Паас (23 года), занимающая в мировом рейтинге шестое место, неудачно выступила в квалификации: с результатом 693 очка она получила только 25-й номер посева. Для эстонской сборной ситуация особенно обидная, потому что, если Меэри-Марита Паас пробьется в четверг в следующий раунд из 1/32 финала, то в 1/16 финала ей предстоит дуэль с Лизелль Яэтма, своей напарницей по команде. Это означает, что шансы увидеть обеих эстонок в 1/8 финала отсутствуют - туда сможет выйти только одна из них.
В прошлом сезоне Паас стала первой эстонкой, завоевавшей серебряную медаль в финале Кубка мира. Для нее нынешний сезон уже десятый в составе сборной Эстонии. По словам Паас, именно поэтому этот сезон особенный, и интересно наблюдать, как изменился мир блочного лука после того, как его включили в олимпийские виды спорта.
Незадолго до соревнований заболевший Робин Яэтма (24 года), который набрал 692 очка и занял 43-е место среди 65 мужчин, признался перед стартом, что еще не совсем привык к новой настройке и что эстонская погода весной совсем не способствует тренировкам на открытом воздухе. И как будто этого было мало, в квалификации начались проблемы с луком.
В 1/32 финала соперником Робина Яэтма станет занявший 22-е место казахстанский стрелок Акбарали Карабаев. В мировом рейтинге Робин Яэтма сейчас занимает 27-ю позицию.
Лучший результат среди мужчин показал Майк Шлёссер — 714 очка.
В командном зачете среди смешанных дуэтов Эстония занимает сейчас 12-е место среди 17 стран, а в пятницу в 1/8 финала встретится с Италией.
Все три спортсмена вместе с тренером Маарикой Яэтма были в апреле включены в список спортсменов Team Estonia категории C после неожиданной новости о том, что соревнования по блочному луку среди смешанных команд добавлены в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Таким образом, результаты крупнейших соревнований 2025 года - трех этапов Кубка мира и чемпионата мира в Корее — станут решающими при определении того, какая из спортсменок получит от Олимпийского комитета Эстонии осенью поддержку для подготовки к Олимпиаде. В данный момент Эстония занимает 8-е место в мировом рейтинге среди смешанных команд.